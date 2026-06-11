Economía

Tribunal de Estados Unidos permite aplicar arancel global del 10% de Trump mientras se desarrolla su impugnación

El gravamen del 10% está previsto que expire a finales de julio, a menos que el Congreso lo prorrogue. El gobierno de Trump ha iniciado gestiones para implementar para esa fecha nuevos aranceles más duraderos

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos.
Trump impuso la tarifa aduanera temporal del 10% en febrero poco después de que la Corte Suprema anulara la gran mayoría de sus aranceles generales. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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