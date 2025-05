Tribu-CR (sustituto de ATV) genera incertidumbre entre especialistas tributarios

A partir del lunes 4 de agosto, el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) se despedirá de los contribuyentes y dejará de estar disponible, dando paso a Tribu-CR, la nueva plataforma digital del Ministerio de Hacienda para la gestión de obligaciones fiscales.

Sin embargo, a menos de tres meses de su implementación, la herramienta ya genera incertidumbre y reservas entre especialistas en materia tributaria.

Una vez formalizado el cambio de plataformas, cada persona usuaria únicamente deberá crear un nuevo perfil, ya que información como el domicilio, los saldos acreedores y deudores se trasladará automáticamente, sin requerir gestión manual.

Así se crea un usuario en Tribu-CR, reemplazo de ATV

Según Tributación, la nueva herramienta incorpora diversas mejoras que facilitarán la navegación en el sitio y reducirán el riesgo de suplantación de identidad.

La Nación consultó al Colegio de Contadores Públicos, al Colegio de Contadores Privados, así como a las firmas especializadas en asesoría tributaria como Grant Thornton y Deloitte Costa Rica, para conocer si han recibido capacitaciones sobre el uso de la nueva plataforma y sus impresiones de ella.

Mario Ramos, director de Tributación, informó que a partir de julio se desarrollarán talleres prácticos donde algunos usuarios podrán realizar pruebas y prácticas en el sistema.

“Se estarán elaborando videos e infografías que faciliten el conocimiento y el acceso a la herramienta por parte de los nuevos usuarios. Esto sin olvidar que la herramienta ha sido desarrollada con los más altos estándares de uso, accesibilidad y las mejores prácticas de experiencia de usuario”, aseguró Ramos.

Ramos precisó que, en caso de darse alguna situación particular en la ejecución de la plataforma, cuentan con personal enfocado en atender los requerimientos de los contribuyentes.

Ausencia de una visualización interactiva

El principal señalamiento de los especialistas es que, si bien Hacienda ofreció una presentación general de la plataforma —dirigida principalmente al sector empresarial y a representantes de cámaras—, aún no se ha habilitado una versión interactiva que permita el ingreso al sistema ni la familiarización directa con su funcionamiento.

Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, indicó que, hasta el momento, ningún contribuyente ni empresario ha tenido acceso a la herramienta, y que únicamente se han realizado charlas y exposiciones generales.

“Nadie ha visualizado (la plataforma), nadie ha podido ingresar. No hay un demo donde se pueda ingresar”, comentó Morales.

Por su parte, Priscilla Piedra, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, señaló que, pese a conocer sobre la introducción de la nueva plataforma desde hace mucho tiempo, también han recibido únicamente ese recorrido virtual, sin acceso práctico al sistema interno.

En el caso del Colegio de Contadores Públicos, su presidenta, Dunia Zamora, informó de que se impartirá una charla abierta al público, en conjunto con funcionarios de Hacienda, sobre el funcionamiento de la Oficina Virtual de Tribu-CR, la cual incluirá una demostración del entorno. Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace.

Por parte del Colegio de Contadores Privados informaron que llevarán a cabo capacitaciones en los meses de junio y julio.

Así luce actualmente el sistema ATV del Ministerio de Hacienda. El lunes 4 de agosto, este será deshabilitado y reemplazado por Tribu-CR, la nueva plataforma para gestionar las obligaciones fiscales. No obstante, a menos de tres meses de su entrada en vigencia, ya genera dudas entre especialistas tributarios. (Marcia Solano/Marcia Solano)

Contribuyentes podrían incurrir en multas de no lograr usar el sistema

Ante la incertidumbre por la ausencia de un entorno interactivo, Germán Morales también advirtió a este diario que la situación podría derivar en una afectación significativa para los contribuyentes: si no logran utilizar correctamente la plataforma, quienes deban declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a julio podrían exponerse a sanciones por atraso o falta de presentación.

El IVA se declara 15 días después del mes en que ocurre el hecho generador. Por tanto, quienes recauden este impuesto correspondiente a julio deberán pagarlo el 15 de agosto; sin embargo, al coincidir con un feriado, el plazo se traslada al lunes 18 de agosto.

“En ese periodo, todos esos contribuyentes tienen que ir a cambiar su clave y obtener accesos que hoy no se tienen. Puede que haya un tránsito tan alto en la estructura de Hacienda que no se pueda trabajar todo, y entonces el contribuyente se verá obligado a pagar multas e intereses por no presentar sus impuestos a tiempo”, comentó Morales.

El director de Tributación respondió a dicha aseveración que los usuarios contarán, en ese momento, con 15 días naturales para generar su usuario y la clave de acceso, tiempo que consideró razonable para realizar la gestión.