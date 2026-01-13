Economía

Tres sectores podrían redefinir la economía de Costa Rica y generar $25.000 millones en exportaciones

Un estudio de McKinsey identifica las áreas que permitirían a Costa Rica responder a las tendencias globales.

Por Gustavo Ortega Campos
Procesos de manufactura tecnológica, agroindustria y servicios digitales representan los sectores con mayor potencial de crecimiento económico y atracción de inversión extranjera en Costa Rica, según McKinsey & Company.
La manufactura tecnológica, los servicios digitales y la agroalimentación destacan como los tres sectores con mayor potencial para impulsar la productividad y atraer inversión extranjera directa en Costa Rica, según un informe de la firma consultora McKinsey & Company.







