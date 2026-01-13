Tres sectores podrían redefinir la economía de Costa Rica y generar $25.000 millones en exportaciones

La manufactura tecnológica, los servicios digitales y la agroalimentación destacan como los tres sectores con mayor potencial para impulsar la productividad y atraer inversión extranjera directa en Costa Rica, según un informe de la firma consultora McKinsey & Company.

Tres sectores podrían impulsar la productividad de Costa Rica y generar hasta $25.000 millones en los próximos 15 años, según reveló un reciente informe publicado por la firma consultora global McKinsey & Company.

Estos sectores son manufactura tecnológica de nueva generación que incluye tecnologías avanzadas como internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y procesos de producción inteligente; servicios digitales (análisis de datos, ciberseguridad, soluciones basadas en software) y agroalimentación (agricultura y procesamiento de alimentos con innovaciones y prácticas sostenibles).

Al cierre del III trimestre de 2025, el 80,7% de la inversión extranjera directa (IED), estimada en $3.533,1 millones, se concentra en el sector de manufactura, principalmente en las empresas de zona franca, de acuerdo con los datos referidos por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La empresa consultora estadounidense señala en el informe Aprovechando el momento: la oportunidad económica de América Latina, que Costa Rica tiene una buena posición para responder a tendencias globales a través de tres pilares: la revitalización de la base industrial, avanzar en la digitalización y aprovechar los recursos naturales.

Asegura que un 44% del potencial de crecimiento del PIB del país para el año 2040 se puede cubrir con estos tres enfoques.

Sobre la manufactura tecnológica, McKinsey & Company indica que Costa Rica se muestra como un hub global para el ensamblaje, testeo (pruebas) y empaque de semiconductores y cuenta con características fundamentales para mantenerse, es el caso de la proximidad con los mercados de Estados Unidos y Canadá, la infraestructura y el rendimiento logístico, las facilidades comerciales y la creación de productos de alta complejidad.

El informe, publicado el 17 de diciembre, ubica a Costa Rica junto con México como “fuertes competidores” a nivel regional en las industrias de dispositivos médicos y semiconductores.

El documento analiza seis economías que en conjunto representan el 80% del PIB de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y México.

La firma estableció cuatro categorías de clasificación para los países: campeones globales, competidores fuertes, competidores prometedores y fronteras emergentes.

Además, indica que estas naciones podrían seguir el exitoso modelo de Costa Rica, que consiste en invertir en educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y programas de capacitación especializada.

También refiere que países como Argentina, Chile y Costa Rica también destacan en el dominio del inglés, superando incluso a India.

Fortalezas de Costa Rica

Sobre Costa Rica, en el caso de los servicios digitales de tecnología e información (TI), destaca que las empresas aprovechan características como la zona horaria y la calidad educativa. La firma estima que se pueden generar hasta $5.000 millones. Sin embargo, recomienda que para mantener las ventajas competitivas, correspondería revisar el costo del talento especializado.

Costa Rica se ubica entre los principales competidores de Latinoamérica en este sector, junto con Colombia y México. Además, es calificado como un “competidor prometedor” en el campo de los centros de desarrollo digital, donde menciona que en nuestro país alberga centros para 16 de las 100 mejores empresas de TI a nivel mundial y 32 empresas del listado Fortune 500 en procesos corporativos y de negocios.

Acerca del sector agroalimentario, la firma destaca las exportaciones de frutas y vegetales, la infraestructura de exportación y la accesibilidad a mercados globales. Estima que en este sector se podrían generar también hasta $5.000 millones, a través de mejoras en el financiamiento y las tasas de interés, y en aumento de las áreas disponibles para la agricultura.

En este sector, el informe ubica a Costa Rica como un fuerte competidor, junto con Argentina, Chile y Colombia. Aquí destaca que el país se especializa en exportaciones de piña y banano, aprovechando su clima, infraestructura de exportación y acceso a los mercados globales.