Economía

Tras 13 meses de retraso, la CCSS aprueba los estados financieros del Seguro de Salud

Directivos patronales afirmaron que resultado contable muestra una institución con una “situación financiera favorable”

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Por Óscar Rodríguez

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La Directiva de la CCSS aprobó los estados financieros de junio del 2025, tras más de un año de retraso. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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