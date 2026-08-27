Tras 13 meses de retraso, la CCSS aprueba los estados financieros del Seguro de Salud

La Directiva de la CCSS aprobó los estados financieros de junio del 2025, tras más de un año de retraso.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó por unanimidad los estados financieros del Seguro de Salud con corte a junio de 2025, con un retraso de 13 meses.

Además, estableció un cronograma para que la Gerencia Financiera entregue, entre octubre y diciembre próximos, los cierres contables del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de los meses entre julio y diciembre del 2025.

Adicionalmente, se instruyó a las gerencias Financiera, Logística, Médica y Administrativa, así como a la Unidad Plan de Innovación, a realizar un informe del inventario físico institucional para efectuar una conciliación de los datos de todos los bienes de la CCSS a nivel nacional.

Juri Navarro, representante del sector patronal, dijo que el voto favorable del bloque se dio gracias a las justificaciones presentadas por la Gerencia Financiera y con la información dada por el Plan de Innovación.

“Los estados financieros reflejan una situación financiera favorable y que ha mejorado. Puede observarse por las razones financieras: el capital de trabajo se duplicó, la razón de liquidez creció y el margen de ahorro neto que crece ligeramente”, afirmó Navarro.

El representante añadió: “Los estados financieros se han realizado de conformidad con los principios de contabilidad. Asimismo, tomamos en consideración respecto a que el ERP cumplió su función para el cual fue implementado”.

El estado financiero de junio del año pasado es el primero que la CCSS aprueba desde la implementación de su nuevo sistema contable, ERP-SAP, que provocó un descalabro en los registros contrables de la institución e impidió la publicación de información financiera desde junio de 2025, debido a distintos incidentes relacionados con inventarios y sistemas.

A agosto de este año, la Caja acumulaba 13 estados financieros pendientes de presentar. El último reporte disponible corresponde a mayo del 2025, antes del cambio de plataforma.

La institución autónoma aún tiene pendiente la presentación de los estados financieros del régimen de INvalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo de Pensiones.