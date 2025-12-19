Economía

Trabajadores independientes podrán deducir parte de sus ingresos sin comprobantes desde enero del 2026

A partir de 2026, los trabajadores independientes podrán deducir hasta el 25% de sus ingresos en el Impuesto sobre la Renta sin comprobantes. Vea cómo funcionará esta reforma

Por Arianna Villalobos Solís
La nueva ley exonerará de impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes que ganen hasta ¢520.000 mensuales.
A partir de 2026, los trabajadores independientes podrán deducir hasta el 25% de sus ingresos en el Impuesto sobre la Renta sin comprobantes. Vea cómo funcionará esta reforma. (Canva)







