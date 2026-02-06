Economía

Toyota nombra nuevo director ejecutivo para ‘acelerar’ la toma de decisiones

El anuncio se produjo mientras la empresa prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes ($22.800 millones) para el ejercicio que finaliza en marzo

EscucharEscuchar
Por AFP
,
El director ejecutivo de Toyota, Koji Sato (izq.), y el director de operaciones y CEO designado, Kenta Kon, posan tras una conferencia de prensa en Tokio el 6 de febrero de 2026. (YUICHI YAMAZAKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ToyotaDirector ejecutivoGigante automovilístico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.