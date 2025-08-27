Top 20: distritos con el metro cuadrado más caro en la Gran Área Metropolitana

Cuatro de los cinco distritos de la Gran Área Metropolitana (GAM) con el valor promedio del metro cuadrado (m²) del suelo urbano más alto pertenecen al cantón Central de San José.

El top 5 lo lidera el distrito de Merced, con un valor promedio de $920,85 por m², seguido por Catedral ($772,19), Anselmo Llorente ($738,87), Mata Redonda ($695,73) y Carmen ($676,05), según información del Proyecto del Observatorio Inmobiliario de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Otros distritos de la GAM con valores promedio altos son Calle Blancos en Goicoechea ($662,06 por metro cuadrado), y Heredia ($624,56 por m²).

Los datos expuestos provienen de una base elaborada por la Escuela de Economía de la UCR con precios de lotes baldíos (ubicados en la GAM) en venta entre julio del 2021 y abril del 2025. En total, hay 4.417 observaciones.

La principal fuente de datos fueron anuncios en línea de propiedades en venta descargados de la página web encuentra24.

A continuación, puede ver el listado completo de los 20 distritos de la GAM con el valor promedio del metro cuadrado (m²) del suelo urbano más elevado.

El listado completo muestra que los precios por metro cuadrado están en un rango de entre $431,67 y $920,85.

La información recopilada por los investigadores de la UCR fue utilizada para la elaboración del informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024, el cual fue elaborado en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Gestionado Hábitat.

Según el análisis, el valor promedio del metro cuadrado (m²) del suelo urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM) es de $285, aunque los precios presentan una significativa variabilidad según la zona, que va desde $30 hasta $1.837 por m².

Según el documento, al considerar toda la base de datos se concluyó que el 80% de los precios son menores a los $400 por metro cuadrado.

“(Además) hay una fuerte concentración entre los $132 y los $387 por metro cuadrado en toda esta base de datos”, mencionó el sociólogo e investigador Franklin Solano.

El estudio expone que la mayor cantidad de lotes con precios elevados se concentran en el cantón Central de San José, específicamente en los distritos de Carmen, Catedral, Mata Redonda, y Pavas.

Otros cantones con valores altos son Curridabat, Escazú, Heredia, Goicoechea y Tibás.

“Los altos valores están en zonas de uso comercial, con un precio promedio de $1.169/m². Y corresponden sobre todo a propiedades de entre 200 y 3.000 metros cuadrados”, se indica en el informe.