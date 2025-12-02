Economía

Tipo de cambio sigue bajando: este 2 de diciembre cerró en ¢491,38

Esta es la octava sesión consecutiva en la que el precio del dólar en el Monex cierra por debajo de los ¢500

Por Mónica Cerdas Gómez
Precio del dólar en Monex bajó ¢491,38 este 2 de diciembre. (Shutterstock/Shutterstock)







