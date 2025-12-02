Tipo de cambio sigue bajando: este 2 de diciembre cerró en ¢491,38

El tipo de cambio sigue bajando y marca el nuevo mínimo del 2025.

Este martes 2 de diciembre, el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) llegó a ¢491,38, es decir, cayó ¢1,10 respecto a la sesión del pasado viernes.

Se trata además del menor nivel de la moneda estadounidense desde que, en 2006, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) abandonó las minidevaluaciones, en rigor desde el 1984, y entró a regir el nuevo sistema cambiario.

Además, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), esta es la octava sesión consecutiva en la que el precio del dólar cierra por debajo de los ¢500.

En la sesión de este martes, se negoció un total de $87,78 millones en el Monex. El Banco Central compró $16 millones para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $55,16 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Eventualmente, si el Central no hubiera comprado la cantidad de divisas mencionada, la caída en el tipo de cambio en el Monex pudo haber sido mayor.

Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), indicó que la caída sostenida del tipo de cambio sigue generando efectos adversos sobre la base productiva del país.

Especialmente, señaló, en actividades vinculadas a la exportación, el turismo, la agricultura, la agroindustria y todos los sectores que reciben sus ingresos en moneda extranjera, pero pagan la mayoría de sus costos en colones.

“La apreciación del colón (frente al dólar) ha provocado una reducción inmediata en los ingresos de miles de empresas, lo que compromete su capacidad de operación, inversión y contratación de personal”, apuntó Araya.

El actual nivel del tipo de cambio “asfixia” al sector turismo, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), y a los exportadores se les “hace dificilísimo y muy complicado” hacerle frente a los gastos por el bajo precio del dólar, pues prácticamente todos están en moneda local, indicó la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Adicionalmente, afecta directamente la competitividad de los productores nacionales. De acuerdo con la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), el nivel del precio del dólar amenaza empleos, ingresos familiares y la estabilidad de territorios donde el agro es el principal motor de desarrollo.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:45 p. m. de este 2 de diciembre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢493,19 y ¢583,26.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢402,08 y ¢490.