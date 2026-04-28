Economía

¿Tiene una sociedad inactiva? Evite multas con esta declaración obligatoria antes del cierre de abril

Contribuyentes con sociedades inactivas se exponen a multas de hasta 10 salarios base si no presentan esta declaración. Conozca los requisitos y activos que deben reportar ante el fisco antes del 30 de abril

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien con una calculadora y una computadora
El Ministerio de Hacienda podría cobrar multas de hasta 10 salarios base a quienes no presenten la declaración de sociedades inactivas. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sociedades inactivasMinisterio de HaciendaTributaciónDeclaración Informativa de Sociedades Inactivas
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.