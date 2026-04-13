Economía

¿Tiene un seguro? Conozca el nuevo derecho que obligaría a las empresas a asesorarlo

Conassif y Sugese llevaron a consulta pública nuevas reglas sobre conducta de negocios de seguros

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien sosteniendo un paraguas sobre unas figuras a escala de una casa y personas
El nuevo reglamento aprobado por Conassif obliga a aseguradoras a dar asesoría de calidad y crea una instancia gratuita para resolver reclamos de hasta 200 Unidades de Desarrollo (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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