Tica Bus renueva más de la mitad de su flotilla para operar en Centroamérica

Tica Bus renovará más de la mitad de su flotilla con 21 unidades que recorrerán rutas centroamericanas.

Tica Bus, operadora regional de transporte, anunció la renovación de 21 unidades de su flotilla, las cuales cubrirán rutas a lo largo de Centroamérica.

Esta modernización representa una inversión cercana a los $7 millones, según informó la compañía.

El lanzamiento oficial de estos autobuses se llevará a cabo el martes 9 de setiembre de 2025, a las 10 a. m., en el centro logístico de la empresa ubicado en Le Chateau 1525 La Valencia, en Bajos del Virilla, Ulloa de Heredia.

La actividad se desarrollará a 800 metros de la fábrica Pozuelo camino a Heredia, justo después del puente sobre el río Virilla, en la primera caseta tras el cruce.

La actividad de lanzamiento forma parte de lo que Tica Bus denomina su entrada a una “nueva era”, al actualizar más de la mitad de su flotilla para mejorar la experiencia de viaje de sus usuarios.

