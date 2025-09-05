Economía

Tica Bus renueva más de la mitad de su flotilla para operar en Centroamérica

Tica Bus presentará en Heredia su nueva flotilla con 21 autobuses que recorrerán Centroamérica

Por Damián Arroyo C.
Tica Bus renovará más de la mitad de su flotilla con 21 unidades que recorrerán rutas centroamericanas.







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

