Tesla frena la fabricación de dos modelos de automóviles y apuesta por robots ante el avance chino

Tesla cerrará la producción de dos automóviles de alta gama y redirigirá su planta a robots humanoides, mientras enfrenta menor crecimiento y mayor competencia china.

Tesla, una de las automotrices más grandes del mundo, anunció un cambio estratégico que impacta su modelo de negocio. La compañía dejará de fabricar de forma inmediata dos de sus automóviles de alta gama. La decisión responde al avance de los fabricantes chinos y a una nueva prioridad corporativa.

La empresa comunicó que cesará la producción del Model S y el Model X en su planta de California. Ese espacio se destinará a la fabricación de los robots humanoides Optimus. El anuncio se realizó durante la presentación de los resultados financieros de la compañía.

El ajuste marca un punto de inflexión para Tesla. La planta de Fremont, antes dedicada a vehículos eléctricos premium, se enfocará en robótica. Elon Musk indicó que la meta consiste en producir hasta 1.000.000 de robots Optimus por año en esa instalación.

La compañía explicó que esta decisión se alinea con su visión de un futuro autónomo. Tesla busca reforzar áreas como la robótica y la conducción autónoma. La empresa también impulsa proyectos de robotaxis como parte de esa estrategia.

El anuncio se dio en medio de un escenario complejo para la automotriz. Durante 2025, Tesla registró una caída del 3% en sus ingresos, que alcanzaron $94.800 millones. Este resultado representó el primer descenso anual de facturación en cinco años.

En ese mismo período, Tesla perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos. La china BYD superó a la compañía estadounidense en entregas. Tesla reportó 1,6 millones de unidades entregadas en 2025. La cifra reflejó una baja del 9% frente a 2024.

BYD, en contraste, informó un crecimiento cercano al 28% en entregas de automóviles eléctricos a batería. La empresa china alcanzó 2,3 millones de unidades en 2025, según los datos divulgados.

Las ventas de Tesla enfrentaron presión por la creciente competencia internacional y por el vencimiento de créditos fiscales en Estados Unidos. Este contexto llevó a la empresa a reforzar nuevas líneas de negocio para sostener su crecimiento.

En el plano financiero, Tesla reportó una contracción del 26% en su ganancia neta durante 2025. El beneficio se ubicó en $5.900 millones. A pesar de ese resultado, la compañía planea aumentar su gasto de capital.

La empresa prevé invertir más de $20.000 millones este año. Los recursos se destinarán principalmente a inteligencia artificial y robótica. Tras el anuncio del cambio estratégico, las acciones de Tesla subieron cerca de un 2% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles.

Durante la conferencia con inversionistas, Musk advirtió sobre la competencia en el mercado de robots humanoides. Señaló a China como el principal rival global en ese sector y alertó sobre su capacidad tecnológica e industrial.

En cuanto a la conducción autónoma, Tesla lanzó la versión supervisada de su sistema Full Self Driving en Corea del Sur durante el trimestre octubre-diciembre de 2025. La empresa indicó que los usuarios recorrieron más de 1.000.000 de kilómetros en un mes con ese software.

La aprobación regulatoria para desplegar ese sistema en China aún no se concreta. Se trata de uno de los mercados más relevantes para la compañía en términos de crecimiento futuro.

Las cifras del mercado chino reflejaron la desaceleración. Datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros señalaron que la planta de Shanghái entregó 851.732 vehículos en 2025. El volumen incluyó ventas locales y exportaciones.

Ese resultado significó una caída del 7,1% frente a 2024. Las ventas en el mercado chino sumaron 625.698 unidades. La cifra representó un retroceso del 4,8% interanual.

El escenario evidenció la presión que enfrenta Tesla en el negocio automotor. La empresa avanza en la diversificación de sus fuentes de ingresos. La robótica y la autonomía se consolidan como ejes centrales de su estrategia.

