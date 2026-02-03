Economía

Tesla frena la fabricación de dos modelos de automóviles y apuesta por robots ante el avance chino

La automotriz eléctrica redefine su estrategia global en medio de la caída de ventas y el avance de fabricantes chinos, con un giro que prioriza robots humanoides y nuevas tecnologías

Por La Nación / Argentina / GDA
Tesla cerrará la producción de dos automóviles de alta gama y redirigirá su planta a robots humanoides, mientras enfrenta menor crecimiento y mayor competencia china.
Tesla cerrará la producción de dos automóviles de alta gama y redirigirá su planta a robots humanoides, mientras enfrenta menor crecimiento y mayor competencia china. (Tesla /Sitio web)







