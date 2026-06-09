Economía

Tata Consultancy Services, el gigante informático indio, prevé reducir contrataciones e incorporar ‘agentes IA’

Al igual que sus competidores, el grupo con sede en Bombay se enfrenta desde hace algunos años a una menor demanda debido a las incertidumbres geopolíticas, la fuerte inflación y el auge de la IA generativa

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Por AFP
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Varias empresas indias de subcontratación informática, entre ellas TCS, han incrementado sus inversiones en herramientas de IA (Khanchit Khirisutchalual/Getty Images)







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