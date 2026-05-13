Economía

Tasas de interés de Estados Unidos a 10 años llegan a su nivel más alto desde julio de 2025

Antes de la ofensiva israeloestadounidenses contra Irán, iniciada el 28 de febrero, el rendimiento de los bonos a 10 años se situaba en 3,94%

EscucharEscuchar
Por AFP
tasas de interés altas
El rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense superaba el 4,48%. (Jose Manuel Quiros Gallegos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tasas de interésBonosEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.