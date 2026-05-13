Tasas de interés de Estados Unidos a 10 años llegan a su nivel más alto desde julio de 2025

El rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense superaba el 4,48%.

Las tasas de bonos de Estados Unidos a 10 años subieron este miércoles 13 de mayo a niveles máximos en 10 meses, impulsados por una inflación mayorista claramente más alta de lo previsto en abril.

Hacia las 12H45 GMT el rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense superaba el 4,48%, un máximo desde julio de 2025.

Los papeles a a 30 años seguían la misma trayectoria.

Antes de la ofensiva israeloestadounidenses contra Irán, iniciada el 28 de febrero, el rendimiento de los bonos a 10 años se situaba en 3,94%.