Economía

Tasa de inflación de la OCDE saltó al 4% en marzo por el impacto en la energía de la guerra de Irán

Costa Rica y Eslovenia fueron los dos países de la OCDE donde la inflación interanual se mostró a la baja durante marzo

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Por Europa Press
Inflación de Estados Unidos todavía no llega a la meta del 2%.
Los precios de la energía entre los países de la OCDE subieron en promedio un 8,1% interanual en marzo, su nivel más alto desde febrero de 2023. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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