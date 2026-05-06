Tasa de inflación de la OCDE saltó al 4% en marzo por el impacto en la energía de la guerra de Irán

Los precios de la energía entre los países de la OCDE subieron en promedio un 8,1% interanual en marzo, su nivel más alto desde febrero de 2023.

Madrid. La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de marzo en el 4%, seis décimas por encima del dato de febrero y la mayor subida de los precios desde setiembre de 2025, después del fuerte incremento de los precios de la energía a raíz del conflicto en Medio Oriente.

En concreto, los precios de la energía entre los países de la OCDE subieron en promedio un 8,1% interanual en marzo, su nivel más alto desde febrero de 2023, después de haber bajado un 0,5% en febrero, con subidas en 32 de los 35 países con datos disponibles, mantenerse prácticamente estable en Colombia y una bajada en Costa Rica y Eslovenia.

De su lado, la inflación alimentaria en la OCDE se moderó al 3,6% en marzo, frente al 4% del mes anterior, registrándose descensos en dos tercios de los países de la OCDE.

De este modo, la tasa de inflación subyacente de la OCDE, que descuenta el impacto del precio de la energía y de los alimentos frescos, se situó en marzo en el 3,7%, frente al 3,6% de febrero.