Sugef acepta posible contradicción en informe clave para destitución de Junta Directiva del BN

La gerente de la división de Asesoría Jurídica de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Elisa Solís Chacón, aceptó que el oficio remitido con respecto a que no era requerido un criterio técnico para la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), tendría una contradicción.

“Podría ser que hubo una contradicción”, respondió Solís este lunes a los cuestionamientos de la diputada Luz Mary Alpízar durante la comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga la destitución de la Junta Directiva del BN. La audiencia es continuidad a la cita del pasado 26 de junio.

En la comparecencia también participa la jerarca de la Sugef, Hazel Valverde Richmond.

El pasado 28 de mayo, el gobierno destituyó a la Junta Directiva como parte de la disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general en un procedimiento administrativo a cargo del vicepresidente Stephan Brunner.

Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo. En un corto lapso de tiempo, ese mismo día, el presidente, Rodrigo Chaves, juramentó a los nuevos directivos.

“Es mejor para este pueblo cansado de los discursos y las incongruencias, decir que aquí hay dualidad en lo que aquí se quiso decir a como usted lo ha dicho hoy valientemente”, señaló la legisladora a Solís.

El criterio, firmado por Solís, fue dirigido a Valverde el 20 de marzo pasado.

El vicepresidente Stephan Brunner solicitó a Valverde, el 10 de marzo, un informe específico sobre la potestad para sancionar a los directivos del BN. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional permite al Consejo de Gobierno la posibilidad de nombrar y remover a los directivos de la banca estatal, es decir, el Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR).

Posteriormente, la jerarca de la Sugef lo remitió el 25 de marzo Brunner, quien lo había solicitado

En el documento SGF-DAJ-0019-2025, del que tiene copia La Nación, se precisa que la entidad puede informar sobre irregularidades o incumplimientos en actuaciones del jerarca de entidades públicas bajo su fiscalización.

Sin embargo, “esto no limita las facultades del Consejo de Gobierno para actuar en su condición de máximo órgano, aun sin la existencia de un informe previo de dicha Superintendencia. No obstante, en cumplimiento de la normativa vigente, se está elaborando un informe de noticia de actuaciones a modo informativo. ”, según el informe hecho por la División de Asesoría Jurídica de la Sugef.

Alpízar opinó que al indicarse en el criterio que la Sugef “puede informar sobre irregularidades o incumplimientos”, también deja la posibilidad de que no lo haga. Además, al referir que se estaba elaborando un informe para cumplir con la normativa vigente, se está ante una contradicción.

Al respecto, Solís respondió que ha habido casos que, de acuerdo a la jurisprudencia, no eran necesarios los informes de la Sugef y mencionó el Banco de Crédito Agrícola.

En ese momento, Alpízar la interrumpió preguntando cuál es la normativa vigente a cumplir a lo que Solís refirió que era la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Cuestionamientos a jerarca

La diputada independiente, Kattia Cambronero, consideró que hay una omisión a la normativa establecida.

“El criterio técnico de la Sugef es omiso, a la norma existente, lo que provocó que el vicepresidente Brunner hiciera la destitución de la Junta Directiva del banco más grande del país”.

“Tienen que asumir el costo de la decisión que tomaron y puede ser muy alto para los costarricenses. No lo hicieron bien, no están resguardando su propia legislación, no deberían estar ahí. Aquí se tomó un criterio técnico que no tiene justificación”, apuntó Cambronero.

Por su parte, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó las respuestas de Hazel Valverde, al indicar que no podía hacer comentarios bajo argumento de confidencialidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

“Tenemos enfrente una superintendenta que no sabe ir más allá de una interpretación restrictiva de la letra de la ley… Usted tiene atestados, pero viene demasiado comprometida señora”, cuestionó Castro.