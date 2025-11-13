Economía

¿Subieron o bajaron los recibos del hogar en un año? Así cambió el costo de los servicios en 2025

Algunos recibos del hogar, como electricidad, agua e Internet, variaron en los últimos 12 meses. ¿Usted lo ha sentido? Revisamos qué servicios aumentaron y cuáles bajaron

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen una casa y bloques representando los servicios
El costo algunos de los servicios en Costa Rica presentó variaciones entre octubre del 2024 y el mismo mes del 2025. Mientras el recibo de electricidad y el de Internet bajaron, otros dos servicios esenciales subieron. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IPCINECServiciosPrecios
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.