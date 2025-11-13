¿Subieron o bajaron los recibos del hogar en un año? Así cambió el costo de los servicios en 2025

El costo algunos de los servicios en Costa Rica presentó variaciones entre octubre del 2024 y el mismo mes del 2025. Mientras el recibo de electricidad y el de Internet bajaron, otros dos servicios esenciales subieron.

No todos los recibos del hogar se comportaron igual durante el último año. Mientras algunos servicios encarecieron la rutina mensual, otros dieron un respiro al bolsillo. Así lo revelaron los datos a octubre del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para determinar cómo variaron los costos de los recibos del hogar, La Nación analizó los cambios registrados en servicios esenciales como electricidad, suministro de agua, gas licuado de cocina, telefonía fija, Internet residencial, televisión por suscripción y plataformas de contenido audiovisual.

Además, se consideraron las variaciones en el precio de la canasta básica alimentaria para identificar si el consumo mínimo de alimentos también presentó fluctuaciones entre octubre del 2024 y el mismo mes del 2025.

Dos servicios empujaron recibos al alza

Los dos servicios que registraron variaciones interanuales al alza fueron el suministro de agua y las plataformas de contenido audiovisual.

Según los datos del INEC, los hogares enfrentaron un aumento del 11,82% en el recibo de agua, mientras que mantener suscripciones a servicios de streaming o música implicó un incremento del 2,42% respecto de octubre del 2024.

La evolución interanual del suministro de agua muestra que los precios se mantuvieron a la baja durante la primera mitad del 2024, en contraste con el mismo periodo del 2023. Sin embargo, a partir de agosto las variaciones comenzaron a repuntar hasta entrar en terreno positivo en setiembre del 2024.

Desde entonces, el servicio pasó a registrar incrementos constantes, pero en marzo del 2025 dio un salto y llegó a 11,82% por encima de marzo del 2024. A partir de ese mes, la tendencia se estabilizó en ese nivel y no ha registrado variaciones.

Por su parte, las plataformas de contenido audiovisual también registraron un alza interanual en sus precios.

Según datos del INEC, entre noviembre del 2022 y mayo del 2024, el precio de los servicios de plataformas audiovisuales mostró variaciones interanuales negativas durante 18 meses consecutivos.

Esta dinámica cambió en junio del 2024, cuando el servicio subió 1,51% respecto a junio del 2023. Desde entonces, los precios han oscilado levemente, hasta alcanzar 2,42% en octubre anterior.

Daniel Ortiz, economista y director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), explicó a La Nación que el incremento en el suministro de agua suele responder a ajustes tarifarios aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Estos pueden estar asociados con inversiones en infraestructura, niveles de pérdidas o revisiones tarifarias periódicas.

En cuanto a las plataformas audiovisuales, Ortiz indicó que el alza podría estar relacionada con los aumentos aplicados por servicios como Netflix, Disney + y Prime Video, cuyos ajustes en las suscripciones se trasladan directamente al consumidor.

Las plataformas de contenido audiovisual también registraron un incremento interanual en sus precios. El economista Daniel Ortiz atribuye el aumento, posiblemente, al incremento en el costo de plataformas de 'streaming' como Netflix, Prime, Disney+, etc. (Canva/Canva)

Electricidad, Internet y otros registraron disminución

Por el contrario, servicios como la electricidad, el gas para cocinar, el Internet, la televisión por suscripción y la telefonía registraron disminuciones en sus precios durante octubre, en comparación con el mismo mes del 2024.

El internet residencial, según el INEC, fue el servicio del hogar con la reducción más marcada en sus precios. En octubre pasado, registró una caída del 7,82% en comparación con el mismo mes del 2024.

Este servicio registró variaciones interanuales positivas entre mayo del 2023 y setiembre del 2024. A partir de entonces, el precio del internet comenzó a caer de forma continua, y alcanzó su punto más bajo del 2025 durante setiembre, cuando presentó una variación negativa de -14,08%.

En octubre pasado mostró un ligero repunte, aunque se mantuvo con una disminución interanual de 7,82%.

El segundo servicio con una reducción más marcada en sus precios fue la electricidad, que en octubre del 2025 registró una variación interanual de -6,97% en comparación con el mismo mes del 2024.

Al revisar la tendencia histórica del precio de la electricidad, se aprecian fluctuaciones marcadas en los últimos años. No obstante, durante el 2024 este servicio registró incrementos interanuales constantes.

En enero del 2025, la tendencia cambió y mostró una caída de -6,39% frente al mismo mes del año previo. Desde entonces, los precios han continuado disminuyendo en comparación con los meses equivalentes del 2024.

Según Daniel Ortiz, el comportamiento a la baja en el precio de la electricidad podría estar relacionado con una mayor generación de energía renovable, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles, así como con la apreciación del colón frente al dólar.

“En el caso de la electricidad puede estar asociado a una mayor generación con energía renovable a menor costo. Eso reduce la dependencia de combustibles fósiles. Ahora con el tipo de cambio apreciado, se abaratan los insumos importados para el ICE y las empresas distribuidoras”. — Daniel Ortiz, economista.

En el caso del gas licuado, utilizado para cocinar, el INEC reportó una disminución interanual de 3,53% en los precios de octubre pasado.

Desde setiembre del 2022, este producto mostró variaciones interanuales a la baja. La tendencia cambió en junio del 2024, cuando los precios aumentaron 1,04% frente al mismo mes del 2023.

Hasta abril del 2025, el gas licuado mantuvo incrementos moderados, pero en mayo volvió a descender en un -1,59%.

Tras nuevas fluctuaciones, alcanzó su reducción interanual más pronunciada en el 2025 con -4,33%, seguida por la caída de -3,53% registrada en octubre.

La electricidad y el gas licuado, utilizado para cocinar, registraron variaciones interanuales negativas en sus precios en octubre del 2025. (Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados/Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados)

Por su parte, la telefonía fija tuvo en octubre anterior una contracción interanual de 0,29%. Se trata del sexto mes consecutivo de este año en el que este servicio muestra una variación negativa frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el INEC, este servicio registró aumentos en sus precios durante los primeros siete meses del 2024, en comparación con los mismos meses del 2023. Sin embargo, en agosto del año pasado se revirtió la tendencia al presentar una variación de -0,33%.

Desde entonces, mantuvo disminuciones con leves fluctuaciones.

Mientras tanto, la televisión por suscripción registró en octubre pasado una variación interanual de -0,03%. Ese mismo descenso se observó en agosto y setiembre, lo que marcó un giro respecto de la tendencia de incrementos sostenidos que, según el INEC, se mantenía desde diciembre del 2022.

Esas alzas alcanzaron su punto máximo en noviembre del 2023, cuando los precios aumentaron 5,18 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

¿Qué pasó con la canasta básica?

En cuanto a la canasta básica, que reúne los bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades calóricas mínimas diarias de una persona promedio, alcanzó un precio de ¢56.293 en octubre de este año.

Esto representa una ligera disminución de ¢39 frente a octubre del 2024, cuando se ubicaba en ¢56.332.

Al desglosar por zona de residencia, la canasta urbana también mostró una baja interanual: pasó de ¢60.022 en octubre del 2024 a ¢59.982 en el 2025.

En el área rural ocurrió algo similar, pues descendió de ¢50.361 a ¢50.326 en el mismo periodo.