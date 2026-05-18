Economía

Startups de IA y software en Costa Rica podrán acceder a inversiones de hasta $200.000

Los emprendimientos de software e inteligencia artificial de Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana podrán acceder a inversiones mediante financiamiento anunciado por Caricaco Ventures

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Por Gustavo Ortega Campos
El uso de herramientas de Inteligencia Artificial se ha vuelto un acelerador de la pauta publicitaria, en el tanto permite analizar los datos de los públicos y permite establecer estrategias más efectivas, según los expertos que participaron en el evento.
La incubadora Caricaco Ventures abrió una nueva fase de inversión dirigida a emprendimientos tecnológicos que ya cuenten con productos en el mercado y métricas comprobadas de clientes. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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