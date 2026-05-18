Startups de IA y software en Costa Rica podrán acceder a inversiones de hasta $200.000

La incubadora Caricaco Ventures abrió una nueva fase de inversión dirigida a emprendimientos tecnológicos que ya cuenten con productos en el mercado y métricas comprobadas de clientes.

Los emprendedores en software e Inteligencia Artificial (IA) de Costa Rica y la región tienen a disposición montos de inversión de hasta $200.000 por proyecto, mediante la oferta que oficializó Caricaco Ventures, empresa incubadora de iniciativas tecnológicas.

La nueva etapa de inversión, denominada CV2, duplica el capital inicial que la firma tiene a disposición de los emprendedores de base tecnológica en Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana.

El objetivo es consolidar el talento regional en el mercado global y cerrar la brecha de capital que históricamente ha limitado a las empresas locales frente a ecosistemas internacionales, informó la empresa por medio de un comunicado de prensa.

La organización informó que decidió redoblar su apuesta debido al sólido desempeño del sector en los últimos años.

Las 27 compañías que forman parte de su portafolio alcanzaron ventas acumuladas por $29 millones durante el transcurso del 2025 y generaron más de 450 empleos directos.

Nueve de estas empresas se posicionan en el ranking de las 20 mejores de la región.

¿A quiénes se dirije la inversión?

El enfoque de inversión se dirige a los “Emprendedores Globales”, es decir aquellos equipos de origen centroamericano o empresas con operaciones relevantes en la zona que desarrollen software e inteligencia artificial nativa.

Los emprendedores interesados en postular sus proyectos para recibir este impulso pueden realizar el proceso de aplicación directamente en el sitio oficial de la organización.

“Creemos que desde Costa Rica podemos cambiar el mundo. La experiencia con nuestro portafolio nos ha demostrado que tenemos el talento, el hambre y las ganas de construir empresas que van a cambiar el futuro de toda nuestra región. Nuestra misión es caminar al lado de los founders (emprendedores) en sus etapas iniciales”, señaló Rodrigo Villalta, director ejecutivo de Caricaco Ventures.

La estrategia de inversión prioriza proyectos que ya cuenten con un producto lanzado en el mercado y métricas de clientela comprobadas.

Además de aportar capital, la firma brinda acompañamiento estratégico para conectar a los emprendedores con redes de inversión internacional y aliados corporativos.

Caricaco Ventures indica que han gestionado el 95% de las compañías que han levantado capital en la región, lo que demuestra el conocimiento de la realidad económica local.

Con esta nueva fase se busca que Costa Rica y los países de la región no sean puntos ciegos para el capital de riesgo global.