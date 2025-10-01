Starbucks cerrará tiendas y despedirá a cientos de empleados en Estados Unidos y Canadá por esta razón

Starbucks cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados como parte de su plan de transformación en Norteamérica.

Starbucks anunció el cierre de múltiples cafeterías en Estados Unidos y Canadá, así como el despido de 900 empleados no minoristas. La decisión forma parte del plan estratégico “Back to Starbucks”, que busca mejorar la experiencia de los clientes en cada local.

La compañía identificó tiendas que no lograron cumplir con los estándares físicos y financieros del nuevo modelo. Las ubicaciones afectadas, que representan aproximadamente el 1% del total de sucursales, recibirán notificación durante esta misma semana.

Además, la empresa informó que intentará reubicar al personal de esas tiendas en otras cafeterías cercanas. En caso de no ser posible, los empleados podrán optar por paquetes de indemnización.

900 despidos adicionales y congelamiento de vacantes

De forma paralela, Starbucks eliminará cerca de 900 puestos no minoristas. La medida incluye también el cierre de vacantes abiertas. Las notificaciones comenzarán el 26 de setiembre, y quienes resulten afectados podrán realizar sus últimas labores desde casa.

La empresa ofrecerá extensiones de beneficios y apoyo económico, según se detalló en el comunicado corporativo.

Esta es la segunda ola de despidos bajo el liderazgo de Brian Niccol, quien asumió como director ejecutivo en setiembre de 2024. En febrero de 2025, la empresa despidió a más de 1.100 empleados corporativos con el objetivo de simplificar su estructura interna.

Starbucks se prepara para una nueva etapa

Pese a los recortes, Starbucks planea retomar su expansión en el año fiscal 2026. También anunció la modernización de más de 1.000 tiendas, con nuevos diseños que brinden textura, calidez y profundidad visual.

Según datos de la empresa, durante el año fiscal 2025 se mantendrá una reducción del 1% en el número total de locales operados directamente en Estados Unidos y Canadá. No obstante, al cierre del periodo, la marca proyecta contar con cerca de 18.300 sucursales en ambos países, incluyendo franquicias.

La compañía informó que los cambios buscan optimizar recursos y fortalecer la atención al cliente. Según su evaluación interna, en las tiendas donde ya implementaron mejoras, los consumidores permanecen más tiempo, visitan con mayor frecuencia y reportan una experiencia más satisfactoria.

Traducción del comunicado oficial de Starbucks:

Mensaje de Brian: Una actualización importante

Socios,

Estoy agradecido por el trabajo que todos están realizando para poner el servicio al cliente de clase mundial en el centro de todo lo que hacemos y enfocarnos en crear una experiencia Starbucks más elevada para cada cliente, en cada ocasión.

Si bien hemos logrado un buen progreso, aún queda mucho por hacer para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente. Al acercarnos al inicio de nuestro nuevo año fiscal, quiero compartir dos decisiones que hemos tomado en apoyo de nuestro plan Back to Starbucks. Ambas se basan en colocar nuestros recursos lo más cerca posible del cliente para que podamos crear excelentes cafeterías, ofrecer un servicio al cliente de clase mundial y hacer crecer el negocio.

Cambios en algunas de nuestras cafeterías

Primero, compartí a inicios de este año que estábamos revisando cuidadosamente nuestro portafolio de cafeterías en Norteamérica bajo la óptica adicional de nuestro plan Back to Starbucks. Nuestro objetivo es que cada cafetería ofrezca un espacio cálido y acogedor, con un gran ambiente y un asiento para cada ocasión.

Durante la revisión, identificamos cafeterías en las que no podemos crear el ambiente físico que nuestros clientes y socios esperan, o en las que no vemos un camino hacia un desempeño financiero, y estas ubicaciones se cerrarán.

Cada año abrimos y cerramos cafeterías por diferentes razones, desde desempeño financiero hasta vencimiento de contratos de arrendamiento. Esta es una acción más significativa que entendemos impactará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de comunidad, y cerrar cualquier local es difícil.

Para ponerlo en contexto: dado que ya hemos abierto numerosas cafeterías durante el último año, nuestro número total de locales operados directamente en Norteamérica disminuirá aproximadamente un 1% en el año fiscal 2025, considerando aperturas y cierres.

Terminaremos el año fiscal con casi 18.300 ubicaciones de Starbucks en total —operadas directamente y bajo licencia— en EE. UU. y Canadá. En el año fiscal 2026 volveremos a aumentar la cantidad de cafeterías que operamos, ya que continuaremos invirtiendo en el negocio. En los próximos 12 meses, también planeamos renovar más de 1.000 locales para introducir mayor textura, calidez y un diseño más sofisticado.

Los socios en cafeterías programadas para cerrar serán notificados esta semana. Estamos trabajando arduamente para ofrecer traslados a ubicaciones cercanas siempre que sea posible y actuaremos con rapidez para ayudar a los socios a entender qué oportunidades podrían estar disponibles para ellos.

Para aquellos a quienes no podamos reubicar de inmediato, nos enfocamos en el cuidado del socio, incluyendo completos paquetes de indemnización. También esperamos dar la bienvenida nuevamente a muchos de estos socios en el futuro, conforme se abran nuevas cafeterías y crezca la cantidad de socios en cada ubicación.

Reducción de roles no relacionados con tiendas

En segundo lugar, estamos reduciendo aún más la cantidad de personal y gastos fuera del área de ventas. Esto incluye la difícil decisión de eliminar aproximadamente 900 puestos actuales no relacionados con tiendas y cerrar muchas vacantes abiertas.

Mientras construimos un mejor Starbucks, estamos invirtiendo en más horas para los socios de delantal verde, más personal en las tiendas, un servicio excepcional al cliente, diseños mejorados de cafeterías e innovación para crear el futuro. Continuaremos gestionando los costos con cuidado y enfocándonos en las áreas clave que impulsan el crecimiento a largo plazo.

Los socios no vinculados a tiendas cuyos puestos serán eliminados serán notificados mañana por la mañana (viernes). Ofreceremos generosos paquetes de indemnización y apoyo, incluyendo extensión de beneficios.

A menos que tu trabajo requiera específicamente estar en la oficina, pedimos que trabajes desde casa hoy y mañana.

Lo que viene

Estos pasos buscan reforzar lo que vemos que está funcionando y priorizar nuestros recursos en ello. Los primeros resultados de las renovaciones de cafeterías muestran que los clientes visitan con más frecuencia, se quedan más tiempo y comparten comentarios positivos. Donde hemos invertido en más horas de socios de delantal verde, de modo que haya más socios trabajando en horas de alta demanda, vimos mejoras en transacciones, ventas y tiempos de servicio, junto con socios más felices y comprometidos.

Sé que estas decisiones afectan a nuestros socios y a sus familias, y no las tomamos a la ligera. Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente, que profundice su impacto en el mundo y cree más oportunidades para nuestros socios, proveedores y las comunidades a las que servimos.

A los socios que dejarán la compañía, quiero expresar un profundo agradecimiento. A quienes continúan en nuestro camino de recuperación, valoro enormemente su compromiso para ayudarnos a regresar a Starbucks.

Brian Niccol

Presidente y director ejecutivo

