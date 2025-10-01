Economía

Starbucks cerrará tiendas y despedirá a cientos de empleados en Estados Unidos y Canadá por esta razón

La cadena busca mejorar la experiencia del cliente mientras prepara la apertura de nuevos locales en 2026

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Damián Arroyo C.
En la imagen un local de Starbucks
Starbucks cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados como parte de su plan de transformación en Norteamérica. (AP /AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaStarbucksEstados UnidosCanadá
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.