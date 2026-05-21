Economía

Spotify y Universal cierran un acuerdo sobre los remixes hechos por fans con IA

Spotify anunció una alianza con Universal Music Group para permitir que los usuarios creen remezclas y nuevas versiones de canciones mediante inteligencia artificial, siempre con autorización de los artistas participantes

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Por AFP
Spotify comparó su música favorita con la de otros usuarios para estimar su edad musical. La cifra se basa en los lanzamientos que más escuchó.
La nueva función de Spotify permitirá modificar canciones con inteligencia artificial por una tarifa adicional, bajo un modelo que promete beneficiar tanto a fans como a músicos. (Canva/Canva)







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AFP

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