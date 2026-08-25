Economía

SpaceX invertirá $100.000 millones en una nueva base espacial en el sur de Estados Unidos

La compañía de Elon Musk prevé crear más de 3.000 empleos con la construcción de la instalación, que comenzaría en 2027

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Por AFP
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SpaceX invertirá $100.000 millones en una nueva base espacial en Luisiana, desde donde planea lanzar miles de cohetes Starship al año. (JOE RAEDLE/AFP)







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