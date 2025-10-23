Economía

S&P mejora nota crediticia de Costa Rica, pero advierte que persisten riesgos en finanzas públicas

S&P Global Ratings mejoró la nota de riesgo de Costa Rica a BB. Conozca las razones de esta subida y los riesgos persistentes en las finanzas públicas.

Por Óscar Rodríguez
S&P Global Ratings elevó, este miércoles, la nota de riesgo crediticio de Costa Rica; pero advirtió que el país aún enfrenta riesgos vinculados a la sostenibilidad de las finanzas públicas y por las dificultades del gobierno para construir alianzas para alcanzar acuerdos el avance de medidas fiscales.
S&P Global Ratings elevó la calificación de riesgo de Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







