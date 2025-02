S&P 500 logra nuevo récord histórico y atrae a inversionistas: Así se invierte desde Costa Rica

El índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) capta el interés de muchos inversionistas costarricenses, al punto que distintos grupos financieros ofrecen instrumentos de inversión basados en este indicador a partir de $100, que refleja el desempeño de las principales acciones de alta capitalización en Estados Unidos.

Este índice está compuesto por 500 empresas estadounidenses consideradas las más relevantes del mercado. Su selección responde a criterios como tamaño, liquidez y representatividad en diversos sectores económicos, entre ellos tecnología, finanzas, salud y bienes raíces. Inicialmente creado en 1923 con 233 empresas, amplió su alcance en 1957 hasta incluir las 500 actuales.

El pasado 19 de febrero de 2025, el S&P 500 alcanzó un máximo histórico impulsado por el crecimiento de las empresas tecnológicas y los fabricantes de chips, como Nvidia, pese a la incertidumbre generada por las medidas arancelarias implementadas por Donald Trump con algunos países.

Freddy Quesada, gerente de INS Valores Puesto de Bolsa, indicó que este índice ha registrado rendimientos superiores a dos dígitos en los últimos tres años.

Aunque no es una de las opciones de ahorro más comunes en Costa Rica, es posible invertir en empresas que lo conforman y obtener rendimientos relevantes a mediano y largo plazo. No obstante, se debe considerar que los productos de renta variable no son adecuados para todos los inversionistas.

Juan Pablo Arias, analista económico bursátil de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), recomendó acceder a estos instrumentos a través de entidades reguladas, como puestos de bolsa o Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI).

Así se invierte en el S&P 500 desde Costa Rica

Existen dos opciones principales para invertir en el S&P 500, dependiendo de la capacidad financiera de cada persona. En ambos casos, es necesario acudir a un puesto de bolsa o a una SAFI.

Una alternativa es adquirir acciones mediante un ETF (Exchange-Traded Fund o fondo de inversión cotizado) que replique el índice o participar en un fondo administrado que los incluya en su portafolio. Algunas opciones de ETFs que siguen el comportamiento del S&P 500 son SPY, VOO e IVV.

La compra de un ETF suele requerir una inversión significativa, que varía según el puesto de bolsa, pero en general supera los miles de dólares.

También es posible acceder a instrumentos que replican el desempeño del índice a través de aplicaciones digitales. Sin embargo, según Douglas Montero, economista y especialista en mercados internacionales, esta opción puede implicar riesgos si no se conoce quién gestiona la inversión ni se cuenta con respaldo regulatorio.

Para inversionistas con menor capital, otra alternativa es adquirir participaciones en un fondo de inversión que invierta en ETFs. Si bien los rendimientos pueden no ser idénticos a los del índice, serán similares. El monto mínimo requerido varía, pero puede oscilar entre $1.000 y $2.000, según Arias.

BN Fondos anunció el jueves 20 de febrero el lanzamiento de un fondo de inversión ETF atado al rendimiento del S&P 500, llamado BN ETF 500. Asimismo, Grupo Financiero Acobo tiene el Fondo Conexión, indexado al S&P 500. Este último tiene más de 800 inversionistas y en 2024 tuvo un rendimiento del 21,4%.

El monto mínimo de inversión inicial en el fondo de Banco Nacional es de $100, y en el de Acobo es de $250, con la posibilidad de realizar aportes adicionales.

Los rendimientos se generan al momento de redimir parcial o totalmente la participación en el fondo, ya que no se otorgan dividendos ni pagos periódicos.

Tenga estas consideraciones

Arias y Montero coincidieron en que invertir en el S&P 500 no es recomendable para todos los perfiles de inversionista, especialmente aquellos con aversión al riesgo.

Este tipo de instrumento ha registrado períodos de pérdidas, como en 2022, por lo que quienes sean demasiado sensibles a la volatilidad del mercado deberían considerar otras opciones.

Montero advirtió que los puestos de bolsa suelen cobrar una comisión mínima, la cual debe tomarse en cuenta al momento de redimir un ETF o una participación en un fondo.

Al tratarse de una inversión de renta variable sin pagos periódicos, se recomienda para inversionistas con experiencia y capacidad de esperar entre tres y cinco años para obtener una retribución, según Montero.

Todo instrumento de inversión conlleva riesgos, y su comportamiento puede variar. El incremento en la valoración del S&P 500 durante el último año no garantiza que esta tendencia se mantenga en el futuro, concluyó Arias.