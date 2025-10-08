Servicio Civil ofrece una plaza para estadístico con salario superior a ¢960.000: requisitos y cómo postularse

Oferta laboral del Servicio Civil para estadístico en San José. Salario de ¢963.637 y requisitos específicos. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

La Dirección General de Servicio Civil habilitó un proceso de inscripción para quienes deseen formar parte del Registro de Oferentes y optar por una plaza como Estadístico (a) de Servicio Civil 2, con especialidad en Formación Estadística.

Esta oportunidad laboral contempla dos ubicaciones dentro de la Gran Área Metropolitana: San José, distrito Carmen y San José, distrito Zapote. Las instituciones que ofrecen las plazas son el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Justicia y Paz.

Requisitos académicos y experiencia

Las personas interesadas deben contar con bachillerato universitario en una carrera que se encuentre dentro de la categoría de Formación Estadística, según la normativa vigente.

Además, se solicita una experiencia mínima de dos años en labores profesionales relacionadas con la especialidad, el cargo o la profesión que se busca contratar.

Condiciones laborales

La plaza ofrece una jornada de tiempo completo, en horario diurno. También se requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

El salario global mensual asciende a ¢963.637, según la información oficial. La fecha límite para inscribirse en esta convocatoria es el 14 de octubre de 2025.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben revisar o inscribir su oferta de servicios digital a través del sitio oficial de la Dirección General de Servicio Civil. El acceso al formulario y a la plataforma de inscripción está disponible en la siguiente dirección:https://www.dgsc.go.cr/ro.html

En ese sitio también se puede consultar la información relacionada con las atenciones académicas requeridas para el puesto.