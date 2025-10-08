Feria de empleo de Almacenes El Rey: estos son los requisitos y puestos disponibles

Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea.

La cadena de tiendas Almacenes El Rey anunció la realización de una feria de empleo en la que ofrecerá más de 300 plazas disponibles para puestos de cajeros y dependientes.

El evento se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en la Antigua Aduana, en San José, entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m.

La empresa informó que el objetivo es reforzar su equipo de trabajo durante el cierre de año y la temporada alta.

Las personas interesadas deberán tener noveno año aprobado, mostrar buena actitud, tener orientación al servicio y disponibilidad para trabajar en diferentes horarios.

Proceso de aplicación virtual

Quienes no puedan asistir al evento presencial podrán aplicar en línea por medio del sitio oficial: https://reclutamiento.almaceneselrey.com. Deberán buscar la campaña activa bajo el nombre “Cajeros Dependientes 2025”.

La empresa, de capital 100% costarricense, cuenta con 18 tiendas ubicadas en todas las provincias del país. Emplea a más de 1.300 personas. Además, cada local dispone de parqueo amplio para brindar comodidad y seguridad a los clientes.

La compañía destacó que su personal está capacitado para ofrecer asesoría y acompañamiento durante las compras para mejorar la experiencia de cada visitante.