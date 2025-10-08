Feria de empleo de Almacenes El Rey: estos son los requisitos y puestos disponibles

La cadena de tiendas Almacenes El Rey anunció la realización de una feria de empleo en la que ofrecerá más de 300 plazas disponibles para puestos de cajeros y dependientes.
El evento se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en la Antigua Aduana, en San José, entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m.
La empresa informó que el objetivo es reforzar su equipo de trabajo durante el cierre de año y la temporada alta.
Las personas interesadas deberán tener noveno año aprobado, mostrar buena actitud, tener orientación al servicio y disponibilidad para trabajar en diferentes horarios.
Proceso de aplicación virtual
Quienes no puedan asistir al evento presencial podrán aplicar en línea por medio del sitio oficial: https://reclutamiento.almaceneselrey.com. Deberán buscar la campaña activa bajo el nombre “Cajeros Dependientes 2025”.
La empresa, de capital 100% costarricense, cuenta con 18 tiendas ubicadas en todas las provincias del país. Emplea a más de 1.300 personas. Además, cada local dispone de parqueo amplio para brindar comodidad y seguridad a los clientes.
La compañía destacó que su personal está capacitado para ofrecer asesoría y acompañamiento durante las compras para mejorar la experiencia de cada visitante.