Feria de empleo de Almacenes El Rey: estos son los requisitos y puestos disponibles

Almacenes El Rey habilita más de 300 plazas para cajeros y dependientes. Postule en línea o en la feria presencial en San José

Por Silvia Ureña Corrales
Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea.
Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea. (Cortesía /Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

