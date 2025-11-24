Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢1,2 millones: así puede aplicar

Cuatro instituciones ofrecen puestos en San José, Golfito y Limón, en jornada diurna y tiempo completo, con fechas límite de inscripción el 2 y 3 de diciembre de 2025.

La Dirección General de Servicio Civil abrió el registro de oferentes para cuatro plazas de empleo público en instituciones del Gobierno Central, con puestos en San José, Golfito y Limón, salarios globales que llegan a ¢1.205.688 y fechas límite de inscripción entre el 2 y el 3 de diciembre de 2025.

Las vacantes corresponden a Conavi, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura y Juventud, todas en jornada diurna y a tiempo completo, e incluyen una plaza reservada exclusivamente para personas con discapacidad que cuenten con certificación de Conapdis.

En el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se ofrece un puesto de Profesional de Servicio Civil 1 en Ingeniería Electromecánica, ubicado en el distrito Catedral de San José, en horario diurno, tiempo completo y con disponibilidad para viajar dentro del país.

Para esta plaza, el requisito académico es licenciatura en una carrera atinente a la ingeniería electromecánica, sin exigencia de experiencia previa, y el salario global fijado es de ¢1.205.688.

El Ministerio de Salud dispone de una vacante de Inspector de Servicio Civil 1 en Manejo Integrado de Vectores, con sede en Golfito, Puntarenas, en jornada diurna, tiempo completo y con disponibilidad para desplazarse en el territorio nacional.

Este puesto admite dos combinaciones de requisitos: bachillerato en Educación Media y dos años de experiencia afín o certificado de conclusión del Tercer Ciclo de Educación General Básica y seis años de experiencia relacionada; el salario global es de ¢621.112.

En el Ministerio de Hacienda se abrió un puesto de Profesional en Informática 1, especialidad Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, subespecialidad Gestión de la Seguridad Informática, ubicado en el distrito Catedral de San José, con jornada diurna y tiempo completo.

Para esta plaza se solicita bachillerato universitario en una carrera atinente a tecnologías de información, no se requiere experiencia, el salario global es de ¢1.041.276 y se exige disponibilidad para viajar dentro del país.

La cuarta vacante corresponde a un Técnico de Servicio Civil 3 en Bibliotecología, con sede en Limón centro, bajo el Ministerio de Cultura y Juventud, en horario diurno, tiempo completo y sin requerimiento de traslados fuera de la provincia.

Esta plaza está reservada para personas con discapacidad, quienes deben presentar certificación o carné emitido por Conapdis, y ofrece un salario global de ¢780.957, con requisitos académicos que van desde diplomado o tercer año en bibliotecología hasta bachillerato en Educación Media más título técnico afín.

Servicio Civil recordó que las personas interesadas deben inscribirse o actualizar su información en la base de datos del Registro de Oferentes, mediante la oferta de servicios digital disponible en su plataforma en línea, antes del 2 de diciembre de 2025 para las tres primeras plazas y del 3 de diciembre de 2025 para el puesto en Limón.