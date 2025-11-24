Municipalidad de Escazú abre dos plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede postular

Escazú busca asistente de mantenimiento de plantas de tratamiento y profesional de apoyo en gestión cultural. Plazas con salario compuesto o global y proceso inclusivo de reclutamiento.

La Municipalidad de Escazú abrió dos concursos externos de empleo para plazas a tiempo completo en las áreas de gestión ambiental y gestión cultural, cuyas ofertas se recibirán únicamente por correo electrónico los días 3 y 4 de diciembre del 2025.

Las vacantes corresponden a los cargos de asistente de mantenimiento de plantas de tratamiento (Ejecutor 1) en el subproceso de Gestión Ambiental y de profesional de apoyo en gestión cultural (Ejecutor 3) en la oficina operativa del mismo nombre, ambos con jornada de 7:30 a. m. a 4 p. m., susceptible de ajustes según necesidades del servicio.

Para la plaza ambiental, la Municipalidad exige Bachillerato en Educación Media y un título técnico o diplomado en gestión o ingeniería ambiental o salud ambiental, además de un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo y licencia de conducir B1 vigente. También se solicita certificado de antecedentes penales y cédula al día.

En el caso del puesto de gestión cultural, se requiere bachillerato universitario en antropología, promoción social, gestión cultural o antropología con énfasis en antropología social o arqueología, así como incorporación al colegio profesional correspondiente cuando exista uno. Para esta plaza no se pide experiencia laboral previa ni experiencia en supervisión de personal.

Las condiciones económicas se ajustan a la Ley Marco de Empleo Público: el cargo ambiental ofrece un salario global de ¢1.131.965, mientras que la posición en gestión cultural establece un salario global de ¢1.543.589.

Ambos concursos incluyen beneficios institucionales como servicios médicos de empresa en medicina general, terapia física y nutrición, así como acceso a asociación solidarista para las personas que resulten nombradas.

La Municipalidad recalca que se trata de una institución inclusiva, que aplica la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y la ley de acciones afirmativas a favor de personas afrodescendientes. Las personas concursantes con discapacidad deben informar su condición al enviar la documentación, indicar las adecuaciones requeridas y aportar certificación vigente de Conapdis o dictamen de la CCSS.

Las ofertas se aceptan solamente por correo electrónico a la dirección recursoshumanos1@escazu.go.cr. En el asunto, las personas interesadas deben escribir “POSTULACIÓN CE-06-25” o “POSTULACIÓN CE-07-25”, según el concurso en el que participen. La institución solo recibirá documentos los días 3 y 4 de diciembre del 2025, hasta las 11:59 p. m.; las ofertas que ingresen fuera de ese plazo quedarán excluidas del proceso.

Cada persona postulante debe entregar su información en formato digital PDF, con un currículum en formato ATS (máximo dos páginas), formularios de acreditación de atestados y oferta de servicios completos y firmados, consentimiento informado y declaración jurada, además de copia de cédula, certificado de antecedentes penales, títulos académicos, licencia de conducir en el caso del puesto ambiental y cartas de tiempo laborado cuando corresponda.

La Municipalidad solicita que los documentos se organicen en tres archivos PDF: uno exclusivo para el currículum, otro que agrupe formularios, títulos, certificaciones y constancias laborales, y un tercero con la cédula de identidad. Si la información está incompleta o no sigue este orden, la oferta no se tomará en cuenta para el proceso de reclutamiento.