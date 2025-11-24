Economía

Municipalidad de Escazú abre dos plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede postular

Municipalidad de Escazú abrió dos concursos externos para plazas de tiempo completo en gestión ambiental y cultural. Estos son los requisitos, salarios, fechas y pasos para postularse

Por Silvia Ureña Corrales
La Municipalidad de Escazú habilitó una aplicación para que sus habitantes hagan reportes de algún crimen o denuncias ambientales o de construcción.
Escazú busca asistente de mantenimiento de plantas de tratamiento y profesional de apoyo en gestión cultural. Plazas con salario compuesto o global y proceso inclusivo de reclutamiento. (Municipalidad de Escazú/Municipalidad de Escazú)







notas iaSUCEmpleo públicoPlazasVacantesEmpleo
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

