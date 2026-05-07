Servicio Civil abre plazas en contabilidad, informática e ingeniería con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede aplicar

Servicio Civil habilitó nuevas vacantes en el sector público con salarios de hasta ¢1,3 millones y abrió el proceso de inscripción.

La Dirección General de Servicio Civil abrió varios concursos para ocupar plazas en instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Seguridad Pública.

Algunas vacantes están dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad certificada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Las ofertas disponibles incluyen puestos en áreas de contabilidad, administración, informática e ingeniería electromecánica, con salarios globales que van desde ¢484.102 hasta ¢1.328.997.

Entre las plazas con mejor remuneración destaca un puesto de Profesional de Servicio Civil 2 en Ingeniería Electromecánica para el Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Pavas. El salario global será de ¢1.328.997 y el cargo requiere licenciatura en una carrera afín y dos años de experiencia profesional relacionada con la especialidad, la fecha límite de registro es el 14 de mayo.

Otra de las vacantes disponibles corresponde a Técnico de Servicio Civil 3 en Contabilidad para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Mata Redonda. El salario será de ¢780.957 y la fecha límite de inscripción quedó fijada para el 11 de mayo de 2026. Se encuentra dirigida exclusivamente a personas con discapacidad certificada.

Servicio Civil también habilitó una plaza de Oficinista de Servicio Civil 2 en labores varias de oficina para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Goicoechea. El puesto ofrece un salario global de ¢484.102 y solicita bachillerato en Educación Media, además de experiencia y capacitación específica. Se encuentra dirigida exclusivamente a personas con discapacidad certificada. Puede aplicar hasta el 14 de mayo.

En el Ministerio de Salud se abrió un concurso para Inspector de Servicio Civil 1 en Manejo Integrado de Vectores, en Turrialba. El salario será de ¢621.112 y los requisitos varían según el nivel académico y la experiencia de cada postulante. Fecha límite de registro el 14 de mayo.

Además, la institución publicó un concurso para Técnico en Informática 2, especializado en soporte técnico, también en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El puesto tendrá un salario de ¢584.576 y la fecha límite de inscripción será el 18 de mayo de 2026.

Las personas interesadas deben revisar o actualizar su oferta digital en el Registro de Oferentes de Servicio Civil antes de las fechas límite establecidas para cada puesto.