Economía

Servicio Civil abre plazas en contabilidad, informática e ingeniería con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede aplicar

Vacantes en ministerios y otras instituciones públicas ofrecen salarios competitivos en áreas técnicas y profesionales. Conozca requisitos, fechas y cómo postularse

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Por Silvia Ureña Corrales
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.
Servicio Civil habilitó nuevas vacantes en el sector público con salarios de hasta ¢1,3 millones y abrió el proceso de inscripción. (Stock/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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