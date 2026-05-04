BCR lanza nuevas vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los puestos y requisitos clave

BCR ofrece empleos en tecnología, finanzas y operaciones con salarios de hasta ¢1,5 millones y beneficios laborales.

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció la apertura de varias vacantes laborales en sus subsidiarias y unidades operativas. Los puestos incluyen perfiles técnicos, administrativos y especializados, con salarios que van desde ¢350 mil hasta ¢1,5 millones.

La oferta contempla posiciones en desarrollo de software, riesgos financieros, infraestructura tecnológica y servicios operativos. Las plazas están dirigidas a personas con distintos niveles académicos, desde primaria hasta licenciatura universitaria.

Entre los puestos disponibles destaca el de técnico en desarrollo de software Java, con salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones. El cargo requiere bachillerato universitario en informática y al menos dos años de experiencia en programación.

También se ofrece una vacante en analítica de datos, orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas y procesamiento de información, con salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones. Este puesto exige conocimientos en bases de datos, integración de datos y herramientas especializadas.

En el área financiera, el BCR busca un especialista en riesgos financieros con el salario anteriormente mencionado, con formación en ciencias económicas o actuariales. El perfil requiere experiencia profesional y capacidad para analizar el impacto de riesgos en fondos de inversión.

La entidad también abrió plazas operativas como auxiliar de cobro, con salarios entre ¢450 mil y ¢550 mil, y requisitos mínimos de secundaria completa y experiencia en gestión de cobros.

Otra posición disponible es la de auxiliar de gestión de infraestructura, enfocada en labores de apoyo administrativo y control operativo, con salario entre ¢350 mil y ¢450 mil.

En el área de seguridad, se habilitó el puesto de oficial de transporte de valores, que requiere experiencia en seguridad, certificaciones específicas y licencia de conducir, con salario entre ¢450 mil y ¢550 mil.

Además, el banco busca un ingeniero en infraestructura de seguridad TI senior, con formación en informática o telecomunicaciones y experiencia en ciberseguridad, con salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

Las vacantes incluyen beneficios como asociación solidarista, médico de empresa, vacaciones ampliadas y opciones de teletrabajo en algunos puestos.

El proceso de reclutamiento responde a la necesidad de fortalecer áreas clave del banco, especialmente en transformación digital y gestión tecnológica.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 4 de mayo de 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.