Economía

BCR lanza nuevas vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los puestos y requisitos clave

Conozca las oportunidades laborales que ofrece el BCR en distintas áreas, con salarios competitivos, beneficios y requisitos que podrían ajustarse a su perfil profesional

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
07/09/2023 San José. Banco de Costa Rica (BCR).
BCR ofrece empleos en tecnología, finanzas y operaciones con salarios de hasta ¢1,5 millones y beneficios laborales. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCempleo públicovacantesplazas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.