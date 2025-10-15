Economía

Secretario del Tesoro de Estados Unidos se muestra ‘optimista’ respecto a las negociaciones comerciales con China

“Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos

Por AFP
Scott Bessent, candidato a secretario del Tesoro de Donald Trump, hablando en una audiencia del Senado sobre política económica y recortes fiscales.
Scott Bessent también dijo que el presidente Donald Trump aún planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







Secretario del TesoroEstados UnidosChinaNegociaciones comerciales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

