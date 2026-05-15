Economía

San José: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la capital de Costa Rica?

El Índice de Competitividad Cantonal de la UCR revela una provincia partida entre polos urbanos con alta innovación y cantones rurales rezagados

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Por Jailine González Gómez
Escazú, Curridabat y San José encabezan el desarrollo provincial. Turrubares, León Cortés y Acosta enfrentan fuertes rezagos. (Alber Marín)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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