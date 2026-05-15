San José: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la capital de Costa Rica?

San José concentra algunos de los cantones más competitivos del país, pero también varios de los más rezagados. El Índice de Competitividad Cantonal (ICC), elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), retrata una provincia partida entre polos urbanos con infraestructura e innovación consolidadas y territorios periféricos donde persisten debilidades económicas, empresariales y tecnológicas.

El estudio evaluó 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida. Los resultados muestran que la competitividad sigue concentrándose en la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras las zonas rurales mantienen brechas históricas en conectividad, dinamismo productivo y acceso a oportunidades.

Los 20 cantones de San José, del más competitivo al más rezagado

1. Escazú — ICC: 71,98 | Puesto nacional: 2/82

Escazú se consolida como el cantón más competitivo de San José y el segundo del país. Su fortaleza está en el poder económico y la innovación, impulsados por exportaciones de alta tecnología y una gestión financiera municipal sobresaliente. El reto aparece en el mercado laboral, donde aún no logra el mismo nivel de desempeño que en infraestructura y crecimiento económico.

2. San José — ICC: 66,02 | Puesto nacional: 3/82

La capital domina en infraestructura y conectividad. El cantón central alcanzó cobertura prácticamente total en electricidad, agua potable y vías pavimentadas. Sin embargo, esa fortaleza urbana convive con su principal debilidad: la calidad de vida. Las tasas de homicidios y robos deterioran el desempeño social del corazón de la provincia.

3. Curridabat — ICC: 63,60 | Puesto nacional: 7/82

Curridabat sobresale como uno de los nodos más avanzados en innovación y conocimiento. El acceso a internet en escuelas, la formación técnica y las exportaciones sofisticadas lo impulsan entre los mejores del país. Su principal deuda sigue siendo el fortalecimiento del tejido empresarial local.

4. Montes de Oca — ICC: 63,21 | Puesto nacional: 9/82

El perfil universitario y académico de Montes de Oca continúa marcando diferencia. El cantón destaca por innovación, especialización laboral y exportaciones tecnológicas. A eso suma una infraestructura sólida. Su principal rezago está en la gestión y ejecución gubernamental.

5. Santa Ana — ICC: 61,84 | Puesto nacional: 10/82

Santa Ana mantiene una narrativa de expansión económica y tecnológica. Sus altos ingresos, exportaciones por trabajador y conectividad lo colocan entre los cantones más fuertes del país. Aun así, el informe señala debilidades en el desarrollo de un parque empresarial más diverso y consolidado.

6. Tibás — ICC: 59,26 | Puesto nacional: 11/82

Tibás alcanza puntuaciones perfectas en vías pavimentadas, acceso eléctrico y conectividad residencial. Es uno de los cantones más urbanizados de la provincia. El principal desafío aparece en la gestión local y en problemas asociados a seguridad y calidad de vida.

7. Moravia — ICC: 58,40 | Puesto nacional: 12/82

Moravia combina infraestructura robusta con uno de los mejores indicadores de calidad de vida de la provincia. Sobresale en esperanza de vida, seguridad y formación educativa. Sin embargo, el ecosistema empresarial aún no logra el mismo dinamismo.

8. Goicoechea — ICC: 55,34 | Puesto nacional: 15/82

La conectividad y el acceso a servicios básicos sostienen el desempeño de Goicoechea. El cantón tiene un perfil urbano consolidado, aunque todavía enfrenta limitaciones en su entorno empresarial y en el potencial exportador de sus negocios.

9. Desamparados — ICC: 51,22 | Puesto nacional: 19/82

Desamparados presenta una paradoja urbana. Posee una infraestructura fuerte y buena conectividad móvil, pero arrastra severas debilidades económicas y de gestión municipal. Los indicadores financieros y administrativos del gobierno local figuran entre sus principales rezagos.

10. Mora — ICC: 47,48 | Puesto nacional: 39/82

Mora destaca por su fuerza laboral especializada y por una amplia cobertura del idioma inglés en educación primaria. A pesar de ello, carece de un ecosistema empresarial capaz de retener y potenciar ese capital humano.

11. Pérez Zeledón — ICC: 46,37 | Puesto nacional: 48/82

El cantón más extenso de la provincia sobresale en bienestar y prevención ambiental. Su calidad de vida es una de las más altas de San José. La distancia respecto a la GAM continúa afectando su competitividad empresarial y el desarrollo de infraestructura.

12. Vázquez de Coronado — ICC: 45,39 | Puesto nacional: 54/82

Coronado mantiene buenos indicadores de conectividad e infraestructura residencial. Sin embargo, su economía muestra señales de estancamiento, con poca actividad productiva y exportaciones tecnológicas casi inexistentes.

13. Alajuelita — ICC: 44,74 | Puesto nacional: 56/82

Aunque forma parte de la mancha urbana y cuenta con buena infraestructura básica, Alajuelita enfrenta una fuerte debilidad económica y gubernamental. El informe reporta bajos niveles de ingresos municipales y escasa inversión no administrativa.

14. Puriscal — ICC: 42,24 | Puesto nacional: 61/82

Puriscal sobresale por calidad de vida y tranquilidad ciudadana. El problema aparece en el aislamiento económico y empresarial. La baja presencia de entidades financieras y el escaso desarrollo industrial limitan su competitividad.

15. Aserrí — ICC: 42,08 | Puesto nacional: 63/82

El cantón funciona como un territorio dormitorio con buena calidad de vida y longevidad. Sin embargo, su economía local presenta bajo dinamismo, pocas entidades financieras y escasa actividad productiva.

16. Dota — ICC: 40,35 | Puesto nacional: 65/82

Dota conserva altos niveles de seguridad y una gestión municipal relativamente estable. Aun así, enfrenta un ecosistema empresarial débil y poca conexión con grandes mercados.

17. Tarrazú — ICC: 39,35 | Puesto nacional: 69/82

La región cafetalera destaca por seguridad y esperanza de vida, pero enfrenta una de las peores condiciones empresariales de la provincia. El cantón obtuvo mínimos en concentración de actividades económicas y exportaciones de alta tecnología.

18. Acosta — ICC: 38,74 | Puesto nacional: 71/82

Acosta sobresale en calidad de vida y salud comunitaria, pero permanece atrapado en el aislamiento económico. El informe identifica debilidades severas en actividad empresarial y acceso financiero.

19. León Cortés — ICC: 37,94 | Puesto nacional: 73/82

León Cortés registra el peor desempeño empresarial de toda la provincia. La concentración industrial y financiera es mínima. A pesar de ello, mantiene altos indicadores de tranquilidad y esperanza de vida.

20. Turrubares — ICC: 34,06 | Puesto nacional: 79/82

Turrubares aparece como el cantón más rezagado de San José. El estudio documenta fuertes carencias en telecomunicaciones, conectividad móvil, cobertura 3G y 4G y exportaciones. Su economía y su infraestructura figuran entre las más débiles del país.

El ICC 2024 confirma que la competitividad en San José sigue marcada por una fractura territorial. Mientras los cantones más urbanizados fortalecen innovación, infraestructura y exportaciones tecnológicas, buena parte de las zonas rurales continúan dependiendo de la calidad de vida y la estabilidad comunitaria para sostener su desempeño.

El desafío, según el informe, sigue siendo cerrar las brechas que separan al centro económico de la periferia provincial.