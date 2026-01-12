Salario escolar: fechas de pago y cálculo en el sector público y privado en Costa Rica

El salario escolar se paga en enero, pero su cálculo y condiciones varían según el sector donde usted trabaje.

El salario escolar se entrega cada enero y representa un ingreso adicional para trabajadores del sector público y privado en Costa Rica. Aunque ambos grupos lo reciben, el mecanismo de cálculo y el momento del pago difieren de forma significativa.

Este beneficio está vigente desde 1994, y su correcta aplicación permite cumplir la normativa y mantener la confianza laboral.

La firma BDS Asesores, especializada en derecho laboral, comentó que es fundamental que las personas trabajadoras conozcan cómo se calcula y cuándo se paga el salario escolar, ya que esto permite verificar el cumplimiento de sus derechos laborales y detectar posibles errores en la gestión de este beneficio.

¿Cómo se calcula el salario escolar?

En el sector privado, el salario escolar funciona como un ahorro voluntario. La persona trabajadora debe solicitar una deducción mensual de entre 4,16% y 8,33% de su salario.

El monto acumulado se entrega durante la primera quincena de enero del año siguiente. Si hay una asociación solidarista, esta se encarga de gestionar el fondo.

En el sector público, el salario escolar es un monto adicional al salario mensual. Se calcula con base en todos los salarios brutos devengados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del año anterior, incluyendo pagos extraordinarios. El total se multiplica por 8,33%, equivalente a un salario promedio mensual.

¿Cuándo se paga?

El sector privado deposita el salario escolar durante la primera quincena de enero, según lo establece la legislación.

En el sector público, el pago se realiza en cualquier momento del mes de enero, y se aplica por igual a todo el personal, sin importar si tiene hijos, estudia o cuida a alguien.

¿Se aplican deducciones?

En ambos sectores, el salario escolar está exento del impuesto sobre la renta. En el sector privado, también es inembargable, salvo en casos de pensión alimentaria.

Para el sector público, el monto puede estar sujeto a cuotas obrero-patronales, embargos, pensiones alimentarias y deducciones voluntarias, como afiliaciones sindicales o aportes a cooperativas.

¿Cuál es su origen?

Este beneficio se instauró mediante decreto ejecutivo en 1994, tras acordarse un aumento del 8% en los salarios del sector público. Solo se aplicó 6,75% de inmediato, y el restante 1,25% se acumuló en un fondo pagadero en enero del año siguiente. Así nació el salario escolar en Costa Rica.