Salario escolar en el sector privado: quiénes lo reciben y cómo se paga

El salario escolar en el sector privado se paga en enero a quienes solicitaron el ahorro voluntario. Conozca quiénes lo reciben y cómo se calcula

Por Silvia Ureña Corrales
En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina.

