Salario escolar 2026: esta es la fecha de pago en enero y cómo saber si usted lo recibirá

El salario escolar 2026 se depositará el 23 de enero. El pago supera los ¢168.000 millones y aplica para funcionarios públicos activos.

El gobierno depositará este viernes 23 de enero de 2026 el pago del salario escolar a 167.238 personas funcionarias públicas activas, por un monto total de ¢168.627 millones, según informó el Ministerio de Hacienda.

El depósito se realizará directamente en las cuentas bancarias de los trabajadores del gobierno central, incluidos ministerios y órganos desconcentrados, así como de la Asamblea Legislativa, con excepción de los diputados. También recibirán el pago funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial.

El salario escolar corresponde a un ahorro obligatorio que se calcula con base en la suma de los salarios brutos devengados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluidos los pagos extraordinarios. A ese total se le aplica un 8,33%, equivalente, en promedio, a un salario mensual adicional.

Este pago está exento del impuesto sobre la renta, aunque se mantienen las retenciones obligatorias establecidas por ley. Entre ellas figuran las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como posibles embargos, pensiones alimentarias u otras deducciones previamente autorizadas.

El Ministerio de Hacienda indicó que el proceso se ejecutará de forma automática, por lo que no se requiere ningún trámite adicional por parte de las personas beneficiarias. En caso de dudas, los funcionarios pueden consultar con la unidad de recursos humanos de su institución.

Por el otro lado, en el sector privado, el salario escolar funciona de manera distinta. Se trata de un ahorro voluntario que la persona trabajadora solicita a su patrono, con una retención mensual que puede oscilar entre 4,16% y 8,33% del salario bruto. El monto acumulado se entrega en un solo pago durante los primeros quince días de enero.

A diferencia del sector público, el salario escolar en el ámbito privado está libre de cargas sociales e impuesto sobre la renta y es inembargable, salvo en casos de pensión alimentaria, donde puede aplicarse hasta un 100% del monto.

El pago del salario escolar representa una de los mayores gastos anuales del sector público y suele utilizarse por los hogares para cubrir gastos educativos, deudas o ahorro al inicio del año.