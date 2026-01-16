Economía

Salario escolar 2026: esta es la fecha de pago en enero y cómo saber si usted lo recibirá

El salario escolar 2026 se pagará en enero. Conozca la fecha exacta del depósito, quiénes lo recibirán, cómo se calcula el monto y qué deducciones se aplican al pago

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
El salario escolar 2026 se depositará el 23 de enero. El pago supera los ¢168.000 millones y aplica para funcionarios públicos activos. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSalario escolarMinisterio de Hacienda
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.