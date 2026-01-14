Estos son todos los detalles que usted debe conocer sobre el pago del salario escolar

Miles de personas reciben salario escolar cada año en Costa Rica. Descubra cómo se calcula, qué ingresos se toman en cuenta y qué deducciones pueden aplicarse.

El salario escolar para los trabajadores del sector público se depositará el 23 de enero de 2026, según el calendario oficial de pagos de salarios y pensiones divulgado por el Ministerio de Hacienda.

Este desembolso corresponde a un pago acumulado anual que reciben miles de funcionarios públicos al inicio del año lectivo y que forma parte de los ingresos programados para el mes de enero.

El salario escolar en el sector público se paga como un monto adicional al salario ordinario. Su cálculo toma como base la suma de todos los salarios brutos devengados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del año anterior, incluidos pagos extraordinarios como recargos o remuneraciones adicionales.

Sobre ese total acumulado se aplica un porcentaje del 8,33%, lo que equivale, en términos generales, a un salario mensual promedio recibido durante ese periodo.

El pago es automático para las personas funcionarias del sector público. No requiere solicitud previa ni trámite adicional por parte del trabajador y se deposita sin importar si la persona estudia, tiene hijos o personas dependientes en edad escolar.

En relación con las deducciones, el salario escolar está exento del impuesto sobre la renta. Sin embargo, sí puede estar sujeto a otros rebajos, como cuotas obrero-patronales, embargos judiciales, pensiones alimentarias y aportes voluntarios, de acuerdo con la situación particular de cada funcionario.

El origen del salario escolar se remonta a 1994, cuando se estableció mediante un decreto ejecutivo como parte de un ajuste salarial extraordinario para el sector público. En ese momento, una porción del aumento salarial aprobado se destinó a un fondo acumulativo que se cancelaría cada enero.

Desde entonces, el salario escolar se mantiene como un ingreso recurrente para el sector público y se deposita anualmente durante el mes de enero, conforme al calendario oficial de pagos.