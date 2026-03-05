¿Sabía que la CCSS tiene créditos para vivienda? Así puede sacar un préstamo con esta institución

La CCSS habilitó créditos hipotecarios con tasa fija del 7% por cinco años y financiamiento de hasta el 90% del avalúo de la vivienda.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso a disposición de sus asegurados créditos hipotecarios con condiciones financieras competitivas. El programa ofrece una tasa fija del 7% durante los primeros cinco años, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda para familias en el país.

Después de ese periodo inicial, la tasa pasa a calcularse mediante la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales, según informó la institución. El crédito permite financiar hasta un 90% del valor del avalúo de la propiedad y además incluye la exoneración de honorarios profesionales.

La entidad indicó que las personas interesadas pueden calcular el monto aproximado de la cuota mediante la calculadora disponible en el sitio web institucional. La herramienta permite estimar pagos según el monto solicitado y el plazo del financiamiento.

Según explicó el jefe del Área de Crédito y Cobros de la CCSS, Roy Alexander Retana Mora, la institución mantiene condiciones de financiamiento favorables con el fin de ampliar las posibilidades de adquirir vivienda propia en el país. Además, informó que la institución dispone de un presupuesto superior a ¢10.000 millones destinado a este tipo de financiamiento.

“La tasa de interés nuestra, en este momento, es del 7% fijo los primeros sesenta meses. También tenemos un presupuesto de más de diez mil millones destinados a dar soluciones de vivienda a los costarricenses”, expresó el licenciado Retana.

La CCSS también señaló que estos créditos tienen un impacto económico indirecto, ya que la construcción de vivienda genera empleo y nuevas cotizaciones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Entre los requisitos principales para solicitar el crédito se encuentran el documento de identidad vigente del solicitante, su cónyuge y el codeudor, constancias salariales y boletas de pago recientes, reporte crediticio autorizado y la documentación legal de la propiedad.

Dependiendo del tipo de financiamiento —como compra de vivienda, construcción, ampliación, mejoras o cancelación de hipoteca— se solicitarán requisitos técnicos adicionales, entre ellos avalúos, planos constructivos y permisos municipales.

Las personas pueden realizar el trámite de forma virtual mediante el correo credito@ccss.sa.cr o solicitar información al teléfono 2284-9200. También existe atención presencial en la plataforma de créditos hipotecarios, ubicada en el segundo piso del edificio Jorge Debravo, en oficinas centrales de la CCSS.

El programa forma parte de la cartera hipotecaria del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ofrece créditos para vivienda desde 1951. A lo largo de ese periodo, el fondo destinó más de ¢200.000 millones a inversión social para vivienda.