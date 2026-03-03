Economía

Bono de vivienda 2026: Banhvi guiará a familias sobre requisitos y programas en Expo Construcción

El Banco Hipotecario de la Vivienda explicará en Expo Construcción los programas de subsidio que ayudan a familias de clase media a comprar, construir o mejorar su vivienda

Por Damián Arroyo C.
Banhvi presentará en Expo Construcción 2026 sus programas de bonos de vivienda para clase media, con subsidios de hasta ¢9,3 millones.
Banhvi presentará en Expo Construcción 2026 sus programas de bonos de vivienda para clase media, con subsidios de hasta ¢9,3 millones. (Banhvi/Cortesía)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

