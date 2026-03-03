Bono de vivienda 2026: Banhvi guiará a familias sobre requisitos y programas en Expo Construcción

Banhvi presentará en Expo Construcción 2026 sus programas de bonos de vivienda para clase media, con subsidios de hasta ¢9,3 millones.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) participará por primera vez en Expo Construcción 2026, que se realizará del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia. La entidad ofrecerá información sobre programas de subsidio dirigidos a familias que buscan adquirir o mejorar una vivienda.

Según el banco, la actividad permitirá que los asistentes conozcan requisitos, montos y condiciones para acceder a los distintos bonos de vivienda disponibles para la clase media.

Información sobre bonos para vivienda

La institución brindará orientación sobre los programas que pueden solicitarse mediante entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

Según explicó Walter Muñoz, gerente general a. i. del Banhvi, la participación busca que la población conozca las alternativas disponibles y el proceso para solicitarlas por medio de intermediarios financieros.

Los principales programas disponibles para la clase media son:

Bono crédito: la entidad financiera otorga el préstamo. El Banhvi aporta un subsidio que se aplica al valor total de la solución habitacional, ya sea construcción o compra de vivienda.

la entidad financiera otorga el préstamo. El Banhvi aporta un subsidio que se aplica al valor total de la solución habitacional, ya sea construcción o compra de vivienda. Bono prima: la entidad otorga el crédito y la institución entrega un subsidio que cubre una parte de la prima que debe aportar la familia.

la entidad otorga el crédito y la institución entrega un subsidio que cubre una parte de la prima que debe aportar la familia. Bono RAMT: el banco financia reparaciones o sustituciones en viviendas que presentan problemas de seguridad, salubridad o hacinamiento.

el banco financia reparaciones o sustituciones en viviendas que presentan problemas de seguridad, salubridad o hacinamiento. Bono RAMT-crédito: combina un crédito otorgado por la entidad con un subsidio del Banhvi para reparación, ampliación o remodelación.

Entidades que tramitan los bonos

Las familias deben realizar el trámite mediante entidades autorizadas del sistema financiero.

Entre estas organizaciones se encuentran mutuales como Mucap y Grupo Mutual. También participan cooperativas como Coopenae, Coopealianza, Coocique, Coopeande Número 1 y Número 7, Coopemep y Coopesparta.

El sistema incluye además bancos públicos como el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y el Banco Nacional. También participan BAC San José, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Fundación Costa Rica-Canadá y ASEPANDUIT.

Familias que pueden optar por el subsidio

El programa está dirigido a familias de clase media que no cuentan con recursos suficientes para adquirir vivienda propia.

Pueden aplicar parejas jóvenes casadas o en unión libre con al menos tres años de convivencia. También pueden solicitarlo mujeres jefas de hogar, jefes de hogar y otros núcleos familiares.

Las familias deben tener ingresos mensuales entre ¢485.019 y ¢1.940.076. También deben formalizar un crédito con alguna entidad autorizada.

El Banhvi otorga un subsidio que oscila entre ¢5,8 millones y ¢9,3 millones, según el nivel de ingresos del hogar.

Requisitos para acceder al bono

Para solicitar un bono crédito se deben cumplir las mismas condiciones aplicables al bono para familias en extrema necesidad.

Entre los requisitos principales están:

Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y comparte obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad.

que vive bajo un mismo techo y comparte obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad. No tener vivienda propia o más de una propiedad. Si la familia posee un lote puede solicitar el bono para construir en ese terreno.

No haber recibido anteriormente el bono de vivienda.

Tener ingresos familiares dentro del rango establecido.

Ser costarricense o contar con residencia permanente DIMEX en libre condición.

Financiamiento del sistema de vivienda

Durante 2025 el Banhvi desembolsó ¢28.296 millones mediante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Estos recursos financiaron créditos para entidades autorizadas dentro del SFNV.

Con esos fondos las entidades generaron 923 soluciones de vivienda durante ese año.

Para 2026 el Banco Hipotecario de la Vivienda dispone de un presupuesto de ¢186.914 millones. Esa cifra permitiría otorgar cerca de 14.000 subsidios en todo el país.