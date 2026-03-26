Economía

Retiro del FCL 2026: Guía paso a paso para retirar su ahorro del quinquenio

El retiro del FCL debe solicitarse ante la operadora de pensiones que le administra sus recursos; conozca cuándo y quiénes pueden acceder a este dinero

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
El monto de los activos administrados por el FCL era de ¢804.960 millones en febrero pasado. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fondo de Capitalización LaboralFCLQuinquenioSuperintendencia de PensionesSupén
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.