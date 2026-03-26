Retiro del FCL 2026: Guía paso a paso para retirar su ahorro del quinquenio

El monto de los activos administrados por el FCL era de ¢804.960 millones en febrero pasado.

En marzo de 2026 se cumplió el quinto retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) desde la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador. Los trabajadores que acumularon saldo tras cinco años consecutivos de relación laboral con el mismo patrono a ese mes, y que solicitaron sus recursos, comenzarán a recibir los depósitos a partir del próximo miércoles 1.º de abril.

“Según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), aproximadamente 59.000 afiliados podrán retirar su FCL durante el quinto quinquenio, movilizando cerca de ¢96.000 millones en la economía nacional”, indicó un comunicado de prensa emitido por Coopenae - Wink el pasado 24 de marzo.

El boletín informativo de la Supén de marzo 2026 recuerda que el FCL fue creado como un mecanismo de protección ante la pérdida de empleo, pero también cumple otras finalidades: promueve el ahorro laboral sistemático, fortalece la cultura de previsión financiera y genera rendimientos a lo largo del tiempo mediante su inversión en los mercados financieros.

En este contexto, La Nación resume la información clave y general para entender cómo funciona este fondo —que cuenta con 1,42 millones de aportantes y administra activos por ¢804.960 millones, según datos a febrero de 2026—, cuándo se puede acceder a él, entre otros detalles.

⇒ ¿Cómo se compone el FCL?

El FCL está compuesto por el aporte mensual que realiza el patrono, equivalente al 1,5% del salario del trabajador, así como por los rendimientos generados por las inversiones efectuadas por la operadora de pensiones complementaria (OPC) que lo administra.

La Supén recordó que este aporte patronal no se descuenta del salario del trabajador, sino que constituye una contribución adicional que realiza el empleador mientras se mantenga la relación laboral.

⇒ ¿Cuándo se puede solicitar el FCL?

Los trabajadores asalariados, cuyos patronos efectúan el aporte correspondiente, pueden solicitar el retiro de su FCL principalmente en dos momentos: cuando cumplen cinco años consecutivos de laborar con el mismo patrono o cuando finaliza la relación laboral —ya sea por despido, renuncia o pensión—.

En 2025, según datos de la Supén, el 44% (¢83.298 millones) de los retiros del FCL se debió a un cese de la relación laboral, mientras que el 56% restante (¢106.795 millones) correspondió al cumplimiento del quinquenio.

⇒ ¿El retiro del FCL es automático?

“El retiro no es automático: hay que solicitarlo (a la operadora de pensiones que le administra su FCL)”, indicó un comunicado de prensa emitido por BN Vital.

⇒ ¿Cómo se puede solicitar el FCL?

La Superintendencia precisó que las operadoras de pensiones permiten realizar el trámite por medios digitales, como correo electrónico, plataforma virtual u otros canales.

Entre los requisitos generales para hacer la solicitud de retiro del FCL se encuentran: presentar el documento de identidad vigente, completar el formulario de solicitud e indicar la cuenta bancaria en la que desea recibir el depósito.

Según el caso, también se debe aportar la carta de renuncia o despido, en la que se detalle la fecha de finalización laboral, o bien una carta cuando se haya laborado para un mismo patrono bajo distintas razones sociales, este haya cambiado de razón social o el afiliado haya tenido permisos sin goce de salario, para validar la continuación laboral.

⇒ ¿Cuándo se entregan los recursos?

Por normativa, las operadoras de pensiones deben entregar los recursos a más tardar 15 días hábiles después de presentada la solicitud que cumpla con todos los requisitos.

En los casos de retiro por quinquenio, este plazo empieza a contar a partir del primer día hábil del mes siguiente al cumplimiento de los cinco años de continuidad laboral con el mismo empleador.

⇒ ¿Cuánto dinero se entrega?

Al momento de un retiro se deposita el monto acumulado de los aportes más los rendimientos a la fecha de cumplimiento del quinquenio o del cese de la relación laboral.

“El monto acumulado dependerá del salario, el tiempo trabajado y el rendimiento obtenido”, explicó la Supén.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por Coopenae - Wink el pasado 24 de marzo, el FCL suele representar uno de los “montos extraordinarios más importantes” que reciben las personas fuera de su ingreso habitual.

⇒ ¿Qué pasa si no se retira el FCL?

Si un trabajador no retira el fondo cuando deja de laborar para una compañía o cada vez que cumple cinco años de labores continuas para un mismo patrono, puede solicitar el FCL cuando desee, pues los recursos no tienen plazo de caducidad.

No obstante, no podrá acceder a los aportes del nuevo patrono, en caso de que se haya reincorporado al mercado laboral, o a los recursos correspondientes a un nuevo período de acumulación, cuando se trata de un quinquenio.