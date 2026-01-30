Economía

Retiro del FCL en 2026: La lista de las operadoras con más dinero acumulado en Costa Rica

¿Sabe cuál operadora administra sus ahorros del FCL? Popular Pensiones encabeza la lista ante el masivo retiro de fondos que se habilitará en 2026.

Por Silvia Ureña Corrales y Óscar Rodríguez
En este 2026 se habilita el retiro masivo del FCL para los trabajadores que cumplan cinco años de relación ininterrumpida con su patrono.
En este 2026 se habilita el retiro masivo del FCL para los trabajadores que cumplan cinco años de relación ininterrumpida con su patrono. (Creado con IA/La Nación/Creado con IA/La Nación)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

