Retiro del FCL en 2026: La lista de las operadoras con más dinero acumulado en Costa Rica

En este 2026 se habilita el retiro masivo del FCL para los trabajadores que cumplan cinco años de relación ininterrumpida con su patrono.

El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) vivirá en 2026 uno de los movimientos más grandes desde su creación, cuando miles de trabajadores quedarán habilitados para retirar los recursos acumulados tras cumplir cinco años continuos con el mismo patrono.

De cara a ese retiro masivo, los datos más recientes de la Superintendencia de Pensiones (Supén) revelan que Popular Pensiones es la operadora que concentra la mayor cantidad de dinero del FCL en Costa Rica.

Al cierre de diciembre pasado, las operadoras de pensiones complementarias (OPC) administraban ¢805.610 millones del FCL, correspondientes a 1,4 millones de trabajadores que aportan mensualmente a este ahorro obligatorio, creado por la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983).

¿Qué operadora acumula más dinero del FCL?

Del total de recursos administrados:

Popular Pensiones lidera con el 25,3% del total , equivalente a ¢203.959 millones .

lidera con el , equivalente a . CCSS-OPC ocupa el segundo lugar, con el 22,3% , es decir, ¢179.972 millones .

ocupa el segundo lugar, con el , es decir, . BAC Pensiones se posiciona en tercer lugar, con un 17% del FCL, lo que representa ¢137.600 millones.

Estas tres entidades concentran más del 64% del dinero acumulado del FCL.

El resto de los recursos se distribuye entre otras operadoras, en un esquema que ha crecido de forma sostenida desde que el fondo comenzó a operar, hace 25 años.

Retiro del FCL: qué viene en 2026

En marzo de 2026 se cumplen 25 años de la entrada en vigor de la ley que permite el retiro del FCL cada cinco años.

Quienes cumplan el quinquenio podrán solicitar el retiro de la totalidad del fondo acumulado, ya que la normativa no permite desembolsos parciales. El depósito se hará a partir del 1.º de abril de 2026, según el mes en que se complete el plazo.

El retiro no es automático y debe ser solicitado por la persona afiliada ante su operadora.

La legislación establece que el fondo también puede retirarse cuando hay una ruptura de la relación laboral y al momento en que la persona se jubila.

El FCL es inembargable y está diseñado como un colchón financiero ante una ruptura laboral, por lo que su retiro inmediato debe analizarse con cuidado, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.