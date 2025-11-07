Requisitos para pagar el marchamo 2026: estos son los documentos que debe tener listos

Estos son los requisitos para pagar el marchamo 2026 de forma rápida y segura.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) inició este lunes 3 de noviembre el cobro del marchamo 2026 en todas sus sucursales, puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas para consulta y pago.

Para completar el trámite de forma ágil y segura, los conductores deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios establecidos por la entidad.

Entre ellos, se incluye la presentación de la cédula de identidad de la persona que realiza el pago. En caso de no contar con ella, se puede utilizar una cédula de residencia o un pasaporte vigente.

Además, se debe indicar el número de placa del vehículo al que corresponde el derecho de circulación. Este dato es indispensable para asociar correctamente el pago con el automotor registrado.

El INS recordó que los propietarios deben tener actualizados sus datos personales, los cuales incluyen la información de identificación del titular del vehículo.

Otro requisito esencial es contar con la Inspección Técnica Vehicular (IVE) vigente. Si el vehículo aún no ha aprobado la revisión, se podrá realizar el pago del marchamo, pero el sticker se entregará únicamente después de obtener la aprobación técnica, en cualquiera de las sucursales o puntos de servicio del INS.