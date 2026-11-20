La viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, renunció de su cargo a partir del 21 de noviembre, decisión que viene a sumar la tercera salida de jerarcas en este sector en tres semanas.

La renuncia fue confirmada por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) por medio de un comunicado de prensa este viernes.

De acuerdo con la comunicación, la decisión responde a circunstancias personales que fueron comunicadas a la presidenta de la República, Laura Fernández.

Arce fue nombrada ministra interina de la entidad el pasado 28 de octubre tras el despido de Indiana Trejos Gallo, ordenado por la mandataria.

Dos días antes, el 26 de octubre, Laura López anunció su renuncia como gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y permanecerá en el cargo hasta diciembre de este año.

Arce Camacho, quien se desempeñaba como viceministra antes del nombramiento, asumió el ministerio temporalmente, según el Alcance N.º 146 del diario oficial La Gaceta, del 3 de noviembre, firmado por el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa.

Gamboa firmó el Acuerdo N.º 111-P, del 28 de octubre, en su condición de primer vicepresidente.

En el mismo alcance de La Gaceta, el Gobierno oficializó, mediante el Acuerdo N.º 110-P, firmado por Gamboa, el cese de funciones de Trejos Gallo como jerarca del Comex.

La presidenta Laura Fernández separó a Trejos del cargopor no hacer público el protocolo de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Las negociaciones sustantivas de ese tratado concluyeron en mayo pasado y el proceso quedó bajo análisis hasta que la mandataria decidió archivarlo.

De acuerdo con el sitio web del Comex, Arce asumió como viceministra de esa cartera el pasado 8 de mayo. Antes, se desempeñó como coordinadora de Semiconductores y del Foro de Solución de Controversias del ministerio.