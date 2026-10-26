Laura López renuncia a la gerencia general de Procomer

La gerente general de la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer), Laura López, renunció al cargo, informó la entidad este 26 de octubre.

La Nación reportó semanas atrás que la entidad registró pérdidas financieras durante los años 2023 y 2025.

Según un comunicado de prensa, López presentó la renuncia ante la Junta Directiva y permanecerá en el cargo hasta diciembre de este año con el fin de concluir proyectos y avanzar en el plan de trabajo de los próximos años.

La Nación supo que la Junta Directiva de la Promotora se reunió este lunes. La instancia es presidida por la jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, y la conforman representantes del sector privado y delegados del Poder Ejecutivo.

Según el comunicado, López deja el cargo por motivos personales.

Laura López, gerente general de Procomer, asumió el cargo en setiembre de 2023, tras la ruptura del gobierno con Cinde. (JOHN DURAN)

La Nación supo que la dimisión de López tomó por sorpresa a los directivos, y hubo miembros que elogiaron su gestión.

La gerente reconoció en varias ocasiones que las exportaciones y la atracción de inversiones enfrentan un contexto de alta incertidumbre, principalmente por la política comercial que impulsa Estados Unidos.

Ella asumió el cargo, en setiembre del 2023, tras la ruptura unilateral por parte del Gobierno del convenio de promoción de inversiones con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), bajo argumento de problemas presupuestarios.

Pérdidas millonarias en Procomer

La Promotora tuvo un resultado negativo de ¢2.583 millones en 2023 y de ¢2.039 millones en 2025, según los estados financieros de la Promotora, de los cuales La Nación tiene copia.

La pérdida neta ocurrió porque los gastos superan a los ingresos. Para cubrir el faltante de recursos, la institución tuvo que utilizar su patrimonio.

En ese momento, López explicó que los déficits financieros registrados son pérdidas identificadas en términos contables y se originan en el uso de los excedentes (superávits) de años anteriores para financiar proyectos especiales.

“En realidad lo que se refleja como pérdidas es simplemente que Procomer utilizó sus ingresos ordinarios de ese año más su subejecución de años anteriores o lo que llamamos superávit”, agregó.

La gerenta reconoció que el déficit efectivamente reduce el patrimonio en ambos años.

Laura López se refiere a las pérdidas financieras

Despidos en Procomer

El pasado 11 de setiembre la Promotora confirmó el despido de 15 colaboradores por razones de reorganización.

La planilla de la institución es de 337 personas, según su sitio web.

“Procomer está implementando un proceso de optimización institucional en el marco del proceso de planificación 2027–2030, con el objetivo de adecuar su oferta de servicios a la evolución del entorno internacional y nacional, y a las nuevas necesidades de los sectores que atiende”, justificó la gerente general, Laura López, por escrito.

La institución despidió anteriormente a la comisionada fílmica, Marysela Zamora, y al periodista Nilsen Buján, encargado de dirigir nueva oficina en Singapur, 20 días después de nombrarlo.

De profesión economista, López fue nombrada a dos días de vencerse la fecha de salida presentada por su antecesor Pedro Beirute, el 1º. de octubre de 2023.

López labora en Procomer desde agosto del 2018 y asumió el cargo de subgerente en diciembre del 2021. Anteriormente, trabajó como asesora en la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Recorte presupuestario 2026

En agosto pasado, a raíz de las difultades financieras, Procomer también ejecutó un recorte de un 13% de su presupuesto para este año ante impacto del tipo de cambio en los ingresos de la entidad, y adoptó medidas de contención del gasto.

El presupuesto inicial de Procomer para 2026 fue de ¢34.139 millones. Sin embargo, el 21 de agosto anterior, la Junta Directiva aprobó una reducción de ¢4.462 millones, según la información remitida por la entidad a la Contraloría General de la República (CGR).

El ajuste se realizó mediante un presupuesto extraordinario, cuyo propósito era adecuar las proyecciones de ingresos y gastos a las condiciones económicas observadas durante 2026 y garantizar el equilibrio presupuestario institucional.