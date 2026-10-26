AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Laura López renuncia a la gerencia general de Procomer

Entidad registró pérdidas financieras millonarias en 2023 y 2025 por gastos superiores a los ingresos. En agosto recortó un 13% el presupuesto de este año

Laura López, gerente general de Procomer
Laura López, gerente general de Procomer, renunció al cargo. Mayela López
Gustavo Ortega Campos

La gerente general de la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer), Laura López, renunció al cargo, informó la entidad este 26 de octubre.

La Nación reportó semanas atrás que la entidad registró pérdidas financieras durante los años 2023 y 2025.

Según un comunicado de prensa, López presentó la renuncia ante la Junta Directiva y permanecerá en el cargo hasta diciembre de este año con el fin de concluir proyectos y avanzar en el plan de trabajo de los próximos años.