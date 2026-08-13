Golpe en finanzas de Procomer: registró dos veces pérdidas millonarias en los últimos cuatro años

Laura López, gerenta general de Procomer, brindó sus argumentos sobre los resultados financieros de la entidad durante 2023 y 2025.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) tuvo dos pérdidas millonarias anuales en los últimos cuatro años.

La entidad tuvo un resultado negativo de ¢2.583 millones en 2023 y de ¢2.039 millones en 2025, según los estados financieros de la Promotora, de los cuales La Nación tiene copia.

El déficit reportado, conocido como pérdida neta, ocurrió porque los gastos superan a los ingresos. Para cubrir el faltante de recursos, la institución tuvo que utilizar su patrimonio.

La consecuencia fue que dicho rubro pasó de ¢25.671 millones en el 2022, a ¢22.999 millones el año pasado, según los informes contables. El patrimonio está conformado principalmente por utilidades de periodos anteriores.

Los datos financieros muestran que, a partir del 2022, los egresos de Procomer empezaron a crecer a un ritmo mucho más acelerado que los ingresos. De hecho, en los últimos cuatro años, los ingresos tuvieron un crecimiento anual promedio de 5,63%, mientras que los gastos lo hicieron a un 12,75% anual.

El resultado adverso coincidió con la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de rescindir el convenio de atracción de inversiones que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) mantenía con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Procomer aportaba la mayoría de los recursos a Cinde.

La Promotora fue creada mediante la Ley N.º 7638, vigente desde el 13 de noviembre de 1996. La misma normativa creó el Comex.

Gerente general de Procomer se refiere a las pérdidas financieras

¿Qué generó los déficits?

La gerenta general de la Promotora, Laura López, explicó que los déficits financieros registrados en 2023 y 2025 son pérdidas identificadas en términos contables y se originan en el uso de los excedentes (superávits) de años anteriores para financiar proyectos especiales.

La vocera de Procomer dijo que los ingresos de la Promotora provienen principalmente del canon que pagan las empresas de zonas francas y de la Declaración Única Aduanera (DUA) que cancelan las empresas cada vez que realizan una exportación.

“En los años donde Procomer decide hacer proyectos especiales, que abarcan nuevas iniciativas o queremos escalar proyectos muy específicos, también a veces hacemos uso de platas que se subejecutaron el año anterior, que es lo que nosotros llamamos superávit del año anterior”, planteó López.

“En realidad lo que se refleja como pérdidas es simplemente que Procomer utilizó sus ingresos ordinarios de ese año más su subejecución de años anteriores o lo que llamamos superávit”, agregó.

La gerenta reconoció que el déficit efectivamente reduce el patrimonio en ambos años.

López dijo que estos proyectos incluyen iniciativas para fomentar la formación de talento humano y procesos de upskilling y reskilling.

La funcionaria explicó que los ingresos de la Promotora (canon a zonas francas y DUA) son en dólares, por lo cual la reducción en tipo de cambio les afectó. Una parte de los egresos de la entidad es en colones.

Gerenta de Procomer dice que no son gastos

López señaló que estos proyectos especiales no se califican como gastos ordinarios, sino especiales porque se ejecutaban de manera específica.

“Si se decidiera utilizar el superávit para cubrir proyectos especiales, eso es una decisión que toma nuestra Junta Directiva. La Junta Directiva recibe nuestros estados financieros, se les muestran resultados financieros cada cierto tiempo, así lo establece nuestro reglamento”, refirió la gerenta.

También confirmó que los directivos sabían, al aprobar la utilización del patrimonio (o superávit a nivel presupuestario) para esos proyectos, que esto sería registrado contablemente como un resultado negativo.

“Se sabía en los dos años (2023 y 2025)”, respondió.

La Junta Directiva de Procomer, de acuerdo con la ley creadora, está conformada por el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), quien la preside, y, en su ausencia, por el viceministro; y tres personas de libre designación y remoción por parte del Consejo de Gobierno.

También la integran el presidente o vicepresidente de la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores y la Cámara de Agricultura; y un representante de los pequeños y medianos exportadores, nombrado por el Consejo de Gobierno. La terna la presenta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

¿Cuáles gastos subieron?

Durante los últimos cuatro años es notorio el incremento en el gasto de la Gerencia General. En el 2021, los egresos fueron de ¢284 millones y para el 2025 cerraron en ¢765 millones.

Sin embargo, los estados financieros reflejan que en el 2023 se dio un gasto extraordinario de ¢4.335 millones.

Al respecto, López refirió que este aumento podría estar relacionado, entre otros factores, con la salida del anterior gerente general.

El 7 de agosto del 2023 se hizo pública la renuncia de Pedro Beirute a Procomer. López fue nombrada el 23 de setiembre de ese año.

“Podría ser la salida del gerente que hubo que pagar prestaciones (...). Nosotros hicimos una reestructuración de Procomer y direcciones que antes pertenecían a otras gerencias pasaron a reportar a Gerencia General. Entonces, no sería de extrañar que simplemente el presupuesto que estaba asignado a otra partida estuviera en ese momento asignado a la Gerencia General”, señaló López

Por otra parte, la información financiera también muestra un incremento en la partida “Convenio Comex Procomer”. El año pasado, ascendió a ¢4.246 millones lo que implicó un alza del 38% frente a los ¢3.077 millones del 2022.

Este convenio fue firmado el 7 de julio de 1997 con el objetivo de proveer a Comex de apoyo financiero y técnico para el cumplimiento de sus funciones, con base en la Ley N.º 7638.

La funcionaria dijo que en esta partida se incluyen los procesos de promoción comercial, posicionamiento internacional, facilitación y administración de tratados comerciales.

Convenio incluye pago de salarios

La gerenta de Procomer confirmó que el convenio incluye el pago de salarios, específicamente para contrataciones en Comex.

“Sí, el convenio incluye pagos salariales a las personas que respondan al convenio, es decir, que no son de servicio civil, son contratación bajo el modelo de Procomer y esos pagos siempre (se hacen) a perfiles que estén siendo utilizados para estos fines”, apuntó López.

“El convenio solo habilita que ellos utilicen las plazas para Comex”, añadió.

¿Se esperan próximos déficits?

Sobre la posibilidad de que la Promotora vuelva a registrar déficits financieros en los próximos años, su respuesta fue que la entidad está por definir su estrategia institucional para los siguientes cuatro años.

“A finales de este año en noviembre nuestra Junta Directiva aprueba un plan de trabajo 2027-2030. Y ahí, por lo tanto, estableceremos si los mismos ejes estratégicos son los que se van a mantener o si hay que reenfocar”.

Indicó que el año pasado lograron una ejecución presupuestaria de casi el 100%, por lo que trabajarán este año con los ingresos generados en 2026.

“Somos una institución muy responsable con el uso de los fondos (...). Todo lo medimos y por lo tanto siempre vamos a priorizar los servicios que más retorno le estén dando al exportador (...). Por lo tanto, tomaremos nuestros ingresos ordinarios para cubrir ese plan de trabajo”, aseveró.

López destacó que la administración es transparente con la Junta Directiva sobre los ingresos, los gastos y la situación presupuestaria. Además, existe una comisión de trabajo integrada por miembros del máximo órgano, específicamente para supervisar las inversiones de Procomer.