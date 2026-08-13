Economía

Golpe en finanzas de Procomer: registró dos veces pérdidas millonarias en los últimos cuatro años

Estados financieros de Procomer muestran resultado adverso en 2023 y 2025. Estas son las razones atribuidas por la gerente general de la entidad, Laura López

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Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Laura López, gerente general de Procomer
Laura López, gerenta general de Procomer, brindó sus argumentos sobre los resultados financieros de la entidad durante 2023 y 2025. (Mayela López/Mayela López)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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