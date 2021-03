El lamentable episodio de violencia le dejó varias enseñanzas: “Cuando uno está en una relación violenta durante mucho rato, uno piensa que está sola. Eso es un discurso muy peligroso porque es la estrategia que utilizan las personas agresoras para mantener a sus víctimas en cautiverio. Una de las primeras estrategias es aislar. Yo me aislé y cuando salí del aislamiento me di cuenta que estaba equivocada, que las mujeres podemos apoyarnos y, principalmente, que no estamos solas”, cuenta Marysela.