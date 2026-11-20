La presidenta de la República, Laura Fernández, designó a Francisco Gamboa como nuevo ministro de Comercio Exterior (Comex), cargo que asumirá a partir de este viernes 20 de noviembre.

El jerarca mantendrá sus funciones actuales como primer vicepresidente de la República y ejercerá la titularidad de dicha cartera ministerial de manera adicional, en calidad de recargo, informó Casa Presidencial en un comunicado de prensa.

La designación ocurre tras el despido hecho por Fernández de Indiana Trejos en Comex y la decisión de la mandataria de archivar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) el pasado 28 de octubre. Aunque el mensaje de la presidenta se grabó el día 22 de ese mes.

Gamboa asume Comex en medio de incertidumbre sobre el rumbo de la política comercial, dado que Costa Rica inició durante la Administración de Rodrigo Chaves el proceso para ingregar al CPTPP.

Este acuerdo comercial siempre tuvo el respaldo durante el anterior gobierno. Sin embargo, Fernández cuestionó el acuerdo durante una visita hecha a Coopeagropal R.L. en Corredores, Puntarenas, el pasado 25 de setiembre.

El vicepresidente Francisco Gamboa asumirá como recargo de sus funciones la dirección del Ministerio de Comercio Exterior a partir de este viernes. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Posteriormente, el 9 de octubre, la presidenta acusó a Comex de “opacidad” en el proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico.

Estaba previsto que se firmara la adhesión del país al CPTPP el próximo lunes 23 de noviembre. Pero el pasado 13 de este mismo mes, Costa Rica envió una carta a los países miembros en la cual les informó sobre el rechazo del tratado.

El Acuerdo Transpacífico está conformado por Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

Carrera profesional

Francisco Gamboa es economista y ocupó diversos puestos en los sectores público y privado.

Entre 2006 y 2014 fungió como director de Inteligencia Empresarial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), y entre 2015 y 2019 se desempeñó como director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Asimismo, laboró como director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional y ejerció el cargo de ministro de Economía, Industria y Comercio durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.