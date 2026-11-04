Gobierno nombra jerarca interina de Comex tras salida de Indiana Trejos

El Poder Ejecutivo nombró de manera interina a la nueva jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Arianna Arce Camacho, quien se desempeñaba como viceministra, asumirá el ministerio temporalmente, según el Alcance N.º 146 del diario oficial La Gaceta, del 3 de noviembre, firmado por el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa.

En mayo pasado, la presidenta Laura Fernández juramentó a Arianna Arce como viceministra de Comercio Exterior. Ahora ella asumirá la dirección de Comex de manera interina.

Gamboa firmó el Acuerdo N.º 111-P, del 28 de octubre, en su condición de primer vicepresidente.

En el mismo alcance de La Gaceta, el Gobierno oficializó, mediante el Acuerdo N.º 110-P, firmado por Gamboa, el cese de funciones de Indiana Trejos Gallo como jerarca del Comex.

La presidenta Laura Fernández separó a Trejos del cargo por no hacer público el protocolo de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Las negociaciones sustantivas de ese tratado concluyeron en mayo pasado y el proceso quedó bajo análisis hasta que la mandataria decidió archivarlo.

Según especialistas, la normativa vigente impide publicar ese documento antes de que el Poder Ejecutivo firme el tratado.

De acuerdo con el sitio web del Comex, Arce asumió como viceministra de esa cartera el pasado 8 de mayo. Antes, se desempeñó como coordinadora de Semiconductores y del Foro de Solución de Controversias del ministerio.

Arce tiene una maestría en Solución de Controversias Internacionales por la Universidad de Ginebra, Suiza, y otra en Comercio y Mercados Internacionales por Lead University.

El Comex señala que se ha especializado en arbitrajes internacionales de inversión y en el diseño de estrategias para atraer inversión a sectores de alta tecnología.