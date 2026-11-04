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Economía

Gobierno nombra jerarca interina de Comex tras salida de Indiana Trejos

Poder Ejecutivo nombró a la nueva jerarca de Comex tras separar a Indiana Trejos por un choque sobre el Acuerdo Transpacífico: conozca quién asume el cargo

16 de mayo del 2024. Oficinas de COMEX en Plaza Tempo, Escazú. 11:00 hrs. Entrevista con Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior y Presidente de PROCOMER. para sección de economía de La Nación. En la foto: el ministro fue entrevistado en su despacho. Foto: Albert Marín para la Nación.
El Gobierno publicó en La Gaceta los acuerdos que oficializan la salida de Indiana Trejos y el nombramiento de Arianna Arce como ministra interina del Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Albert Marín
Gustavo Ortega Campos

El Poder Ejecutivo nombró de manera interina a la nueva jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Arianna Arce Camacho, quien se desempeñaba como viceministra, asumirá el ministerio temporalmente, según el Alcance N.º 146 del diario oficial La Gaceta, del 3 de noviembre, firmado por el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa.

Arianna Arce nombrada ministra interina del Comex
En mayo pasado, la presidenta Laura Fernández juramentó a Arianna Arce como viceministra de Comercio Exterior. Ahora ella asumirá la dirección de Comex de manera interina. (Comex)