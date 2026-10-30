Vea la lista de documentos del Acuerdo Transpacífico que Comex mantiene disponibles

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) puso a disposición desde hace varias semanas una serie de documentos relacionados con el Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con especialistas consultados, estos mismos documentos que definen el marco normativo de este tratado, están disponibles de manera pública desde los sitios web oficiales del CPTPP en cada país miembro. Estos, por normativa jurídica, son los que puede publicar el Comex.
Sin embargo, el Protocolo de Adhesión de Costa Rica, que tiene el detalle de lo negociado por el país, fue archivado por decisión de la presidenta Laura Fernández.
El texto no puede ser divulgado hasta que no haya sido firmado por el Poder Ejecutivo, explicaron a La Nación Álvaro Monge y Roberto Echandi, exnegociadores de tratados comerciales del Comex.
Además, Fernández destituyó a Indiana Trejos del cargo de jerarca del Comex, por no compartir la información con los sectores productivos.
Estos son los documentos que mantiene públicos el ministerio:
Documento Posibles resultados de la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP): simulación de un escenario hipotético utilizando herramientas analíticas complementarias. Se ubica en la pestaña “Documentos relevantes” de este enlace.
Anexo I. Medidas disconformes con respecto a comercio transfronterizo de servicios e inversiones.
Comex respondió a La Nación, el pasado 19 de octubre, que mantiene espacios de información, consulta y diálogo con los sectores productivos y el público en general, siguiendo los mecanismos usuales utilizados por el país en la negociación de sus acuerdos comerciales.
Las consultas específicas a los sectores productivos incluyeron 156 reuniones con representantes de cámaras y agrupaciones de productores. Además pusieron a disposición de los interesados 31 presentaciones temáticas con elementos relevantes para la negociación de cada sector.