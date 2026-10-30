Vea la lista de documentos del Acuerdo Transpacífico que Comex mantiene disponibles

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) puso a disposición desde hace varias semanas una serie de documentos relacionados con el Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con especialistas consultados, estos mismos documentos que definen el marco normativo de este tratado, están disponibles de manera pública desde los sitios web oficiales del CPTPP en cada país miembro. Estos, por normativa jurídica, son los que puede publicar el Comex.

Sin embargo, el Protocolo de Adhesión de Costa Rica, que tiene el detalle de lo negociado por el país, fue archivado por decisión de la presidenta Laura Fernández.

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