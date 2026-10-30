AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Vea la lista de documentos del Acuerdo Transpacífico que Comex mantiene disponibles

Ministerio de Comercio Exterior mantiene disponibles varios documentos del CPTPP que fue archivado por orden de la presidenta Laura Fernández

16 de mayo del 2024. Oficinas de COMEX en Plaza Tempo, Escazú. 11:00 hrs. Entrevista con Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior y Presidente de PROCOMER. para sección de economía de La Nación. En la foto: el ministro fue entrevistado en su despacho. Foto: Albert Marín para la Nación.
Tras la decisión de Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico, el Comex mantiene varios documentos disponibles en su sitio web. Albert Marín
Gustavo Ortega Campos

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) puso a disposición desde hace varias semanas una serie de documentos relacionados con el Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con especialistas consultados, estos mismos documentos que definen el marco normativo de este tratado, están disponibles de manera pública desde los sitios web oficiales del CPTPP en cada país miembro. Estos, por normativa jurídica, son los que puede publicar el Comex.

Sin embargo, el Protocolo de Adhesión de Costa Rica, que tiene el detalle de lo negociado por el país, fue archivado por decisión de la presidenta Laura Fernández.