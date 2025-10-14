Economía

Renuncia director de Aduanas en el Ministerio de Hacienda

Juan Carlos Gómez dejó el cargo apenas seis meses después de asumirlo, en abril pasado

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, Juan Carlos Gómez
El director del Servicio Nacional de Aduanas, Juan Carlos Gómez, renunció a su cargo este martes, apenas seis meses después de su nombramiento. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

