Remates del Banco Nacional: estas son las casas más baratas con hasta 40% de descuento

Casas en Guatuso, San Carlos y Pococí forman parte de las subastas del Banco Nacional con precios desde ¢10.792.105,20. (Imagen con fines ilustrativos)

El Banco Nacional incluyó viviendas en remate con rebajas que llegan hasta 40%. Las opciones se ubican en Limón y Alajuela, con precios desde ¢10.792.105,20. La subasta terminará el 7 de noviembre de 2025.

A continuación, se detallan las propiedades disponibles junto con sus principales características y enlaces oficiales para ampliar la información:

1. Vivienda en Guatuso, Alajuela (Katira)

Esta casa ofrece el mayor descuento de la lista con una reducción del 40%. Se encuentra en una zona urbana y cuenta con amplio terreno y espacio de parqueo.

Descuento: 40%

40% Valor informativo: ¢10.792.105,20

¢10.792.105,20 Valor avalúo: ¢17.986.842,00

¢17.986.842,00 Área de terreno: 500,00 m²

500,00 m² Área de construcción: 106,00 m²

106,00 m² Distribución:

3 habitaciones



1 baño



1 parqueo

Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública



Topografía plana



Zona urbana

Dirección: Del templo católico del Valle 70 m sur, costado oeste de la vía de acceso, distrito Katira, cantón Guatuso, provincia Alajuela

Del templo católico del Valle 70 m sur, costado oeste de la vía de acceso, distrito Katira, cantón Guatuso, provincia Alajuela Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

2. Vivienda en San Carlos, Alajuela (Venecia)

Ubicada en el distrito de Venecia, esta propiedad combina un terreno amplio con un diseño funcional en zona urbana.

Descuento: 30%

30% Valor informativo: ¢16.939.121,16

¢16.939.121,16 Valor avalúo: ¢24.198.744,52

¢24.198.744,52 Área de terreno: 180,00 m²

180,00 m² Área de construcción: 140,00 m²

140,00 m² Distribución:

3 habitaciones



1 baño

Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública



Topografía ondulada



Zona urbana

Dirección: 122 m oeste de Super Corazón, distrito Venecia, cantón San Carlos, provincia Alajuela

122 m oeste de Super Corazón, distrito Venecia, cantón San Carlos, provincia Alajuela Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

3. Vivienda en Pococí, Limón (Cariari)

Esta vivienda se encuentra en una zona residencial de fácil acceso en Cariari y ofrece un descuento del 30%.

Descuento: 30%

30% Valor informativo: ¢11.068.213,80

¢11.068.213,80 Valor avalúo: ¢15.811.734,00

¢15.811.734,00 Área de terreno: 486,00 m²

486,00 m² Área de construcción: 42,00 m²

42,00 m² Distribución:

2 habitaciones



1 baño

Características:

Lote medianero



Frente a calle pública



Topografía plana

Dirección: Urbanización Las Brisas, entrada N.º 2, del abastecedor Enmanuel 45 m oeste y 73,50 m sur, barrio El Progreso, distrito Cariari, cantón Pococí, provincia Limón

Urbanización Las Brisas, entrada N.º 2, del abastecedor Enmanuel 45 m oeste y 73,50 m sur, barrio El Progreso, distrito Cariari, cantón Pococí, provincia Limón Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 31 de octubre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.