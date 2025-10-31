Remates del Banco Nacional: estas son las casas más baratas con hasta 40% de descuento

El Banco Nacional incluyó viviendas en remate con rebajas que llegan hasta 40%. Las opciones se ubican en Limón y Alajuela, con precios desde ¢10.792.105,20. La subasta terminará el 7 de noviembre de 2025.
A continuación, se detallan las propiedades disponibles junto con sus principales características y enlaces oficiales para ampliar la información:
1. Vivienda en Guatuso, Alajuela (Katira)
Esta casa ofrece el mayor descuento de la lista con una reducción del 40%. Se encuentra en una zona urbana y cuenta con amplio terreno y espacio de parqueo.
- Descuento: 40%
- Valor informativo: ¢10.792.105,20
- Valor avalúo: ¢17.986.842,00
- Área de terreno: 500,00 m²
- Área de construcción: 106,00 m²
- Distribución:
- 3 habitaciones
- 1 baño
- 1 parqueo
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública
- Topografía plana
- Zona urbana
- Dirección: Del templo católico del Valle 70 m sur, costado oeste de la vía de acceso, distrito Katira, cantón Guatuso, provincia Alajuela
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
2. Vivienda en San Carlos, Alajuela (Venecia)
Ubicada en el distrito de Venecia, esta propiedad combina un terreno amplio con un diseño funcional en zona urbana.
- Descuento: 30%
- Valor informativo: ¢16.939.121,16
- Valor avalúo: ¢24.198.744,52
- Área de terreno: 180,00 m²
- Área de construcción: 140,00 m²
- Distribución:
- 3 habitaciones
- 1 baño
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública
- Topografía ondulada
- Zona urbana
- Dirección: 122 m oeste de Super Corazón, distrito Venecia, cantón San Carlos, provincia Alajuela
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
3. Vivienda en Pococí, Limón (Cariari)
Esta vivienda se encuentra en una zona residencial de fácil acceso en Cariari y ofrece un descuento del 30%.
- Descuento: 30%
- Valor informativo: ¢11.068.213,80
- Valor avalúo: ¢15.811.734,00
- Área de terreno: 486,00 m²
- Área de construcción: 42,00 m²
- Distribución:
- 2 habitaciones
- 1 baño
- Características:
- Lote medianero
- Frente a calle pública
- Topografía plana
- Dirección: Urbanización Las Brisas, entrada N.º 2, del abastecedor Enmanuel 45 m oeste y 73,50 m sur, barrio El Progreso, distrito Cariari, cantón Pococí, provincia Limón
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 31 de octubre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.