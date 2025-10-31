Economía

Remates del Banco Nacional: estas son las casas más baratas con hasta 40% de descuento

El Banco Nacional ofrece viviendas con rebajas de 30% y 40% en Alajuela y Limón, disponibles hasta el 7 de noviembre de 2025

Por Damián Arroyo C.
Casas en Guatuso, San Carlos y Pococí forman parte de las subastas del Banco Nacional con precios desde ¢10.792.105,20.
Casas en Guatuso, San Carlos y Pococí forman parte de las subastas del Banco Nacional con precios desde ¢10.792.105,20. (Imagen con fines ilustrativos) (Gemini/Generada con IA)







