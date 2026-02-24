Reino Unido multa a Reddit con casi $20 millones por uso de datos de menores

El regulador británico sancionó a Reddit por fallos en la verificación de edad. Menores de 13 años quedaron expuestos a contenidos inapropiados según el ICO

Londres, Reino Unido. La plataforma en línea Reddit fue sancionada este martes con $19,69 millones por el regulador británico de protección de datos (ICO) por “haber utilizado de manera ilegal datos personales de niños”.

El sitio estadounidense “no implementó un mecanismo sólido de verificación de edad y no tenía base legal para tratar los datos personales de menores de 13 años”, escribió el ICO en su comunicado, tras abrir su investigación en marzo de 2025.

“Menores de 13 años vieron cómo sus datos personales eran recopilados y utilizados de una manera que no podían comprender ni controlar. Así, estuvieron potencialmente expuestos a contenidos que no deberían haber visto”, subrayó el ICO.

El regulador explica que las condiciones de uso de Reddit prohíben el acceso a la plataforma a menores de 13 años, pero que antes de julio de 2025 no se habían implementado medidas para verificar la edad.

Hasta entonces, el sitio se limitaba a preguntar la edad a los usuarios, sin verificación, señala el ICO, añadiendo que “la autodeclaración conlleva riesgos para los niños, ya que es fácil eludir este sistema”.

“Reddit no exige que sus usuarios compartan información de identidad, independientemente de su edad, porque estamos profundamente comprometidos con la protección de su privacidad y seguridad”, respondió el martes un portavoz de la empresa, que piensa apelar la decisión.

El ICO también anunció en marzo de 2025 otras dos investigaciones sobre el uso de datos de niños, relacionadas con TikTok y el sitio estadounidense de intercambio de imágenes Imgur.

El gobierno laborista de Keir Starmer ha intensificado recientemente sus esfuerzos para proteger a los menores en línea, lanzando una consulta sobre una posible prohibición de las redes sociales a menores de 16 años.